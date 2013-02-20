تفاهم نامه پست و جامعه سردفتران ودفتریاران استان هرمزگان امضا شد

عبدالعظیم ترابی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام اين خبر بیان داشت: در راستای کاهش مراجعات به دستگاه های دولتی و همچنین کاهش سفرهای غیر ضروری و همچنین استفاده از ظرفیت شبکه پستی در انجام امور اداری تفاهم نامه مذکور به منظور جمع اوری روزانه كليه استعلام ها و خلاصه معاملات از جامعه سردفتران و دفترياران استان و تحویل ان به اداره کل ثبت اسناد واملاك استان در همان روز به صورت روزانه، منعقد شده است.



عبدالعظيم ترابي زاده در ادامه افزود: در ادامه این خدمت، پاسخ استعلام ها به محض آماده سازي از اداره ثبت اسناد واملاك استان دريافت و به جامعه سردفتران ودفترياران استان تحويل مي شود.



مديركل پست استان در ادامه اضافه کرد: با اجرای این تفاهم نامه، تردد نمایندگان روزانه دفترهای اسناد رسمی به اداره کل ثبت اسناد به منظور تحویل و تحول این اسناد حذف خواهد شد.



ترابی زاده در پایان آمادگي اداره کل پست را جهت ارائه خدمات نيابتي به کليه دستگاه هاي دولتي وخصوصي با هدف كاهش مراجعات مردم به سازمان ها و ايجاد تسهيلات بيشتر و بهتر براي انان در دسترسي به خدمات متنوع سازمان ها اعلام کرد.