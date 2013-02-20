تصادفات زنجیره ای در البرز 8 مصدوم بر جا گذاشت

کوروش سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطالب فوق اظهار داشت: این حادثه دلخراش 8 مصدوم برجای گذاشته است.

وی افزود: این سانحه در لاین شمالی اتوبان بعد از شرکت سوپا رخ داده است.

وی با اشاره به بی احتیاطی رانندگان گفت: رعایت نکردن سرعت مجاز وقوانین رانندگی از دلایلی است که این حوادث دلخراش اتفاق می افتد.

سرپرست مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز ادامه داد: مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط سه دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان مدنی کرج و امام جعفر صادق (ع) منتقل شدند.