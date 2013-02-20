به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در دیدار جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاهای تهران،علامه و صنعتی شریف به فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و با اظهار تاسف از نادیده گرفتن پتانسیل دانشجویان گفت: بارها این مطلب را مطرح کردم که امنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها قطعا به ضرر نظام است و نتیجه‌اش این می‌شود که عده ای فارغ التحصیل بی‌انگیزه و کسانی که تحلیل روشنی از شرایط و اوضاع نمی‌توانند داشته باشند از دانشگاه فارغ التحیصل می‌شوند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه باید بپذیریم که دانشجویان مدیران آینده کشور هستند،اظهار داشت: به تقویت جایگاه تشکل‌های دانشجویی اعتقاد دارم.بخشی از گرفتاری‌های امروز ما این است که وقتی 34 سال عملکرد انقلاب را تحلیل می‌کنیم مشاهده می شود که برخی از مسئولان گاهی یا به خاطر بی‌حوصلگی یا ملاحظه کاری و توجیه اقدامات خود با دانشجویان برخورد حذفی و تند می‌کنند در صورتی که وظیفه ما این است که جنبش دانشجویی را تقویت کرده و اشکالات را در یک فضای دوستانه و با هدف رشد و تعالی آینده سازان کشور گوشزد کنیم .

عارف خاطرنشان کرد: مهمترین مساله‌ای که به دانشجویان یادآوری می‌کنم این است که جنبش دانشجویی باید در داخل دانشگاه و با تفکر خود دانشجویان، فعالیت کندو نباید از بیرون خط بگیرد. آفتی که متاسفانه با آن رو به رو هستیم این است که جریانات بیرون دانشگاه تلاش می‌کنند به مجموعه‌های دانشجویی خط بدهند و نتیجه‌اش این شد که در دهه چهارم به جای اینکه یک جریان قوی دانشجویی داشته باشیم که نسبت به همه امور حساسیت داشته باشد بی‌انگیزگی را در بدنه دانشجویی شاهد هستیم که بسیار خطرناک است.

وی با تاکید بر اینکه دانشجو باید پرسشگر و بعضا پرخاشگر باشد، خاطرنشان کرد: البته شرط این رفتار دانشجویان سعه صدر مدیران دانشگاه است و باید بپذیریم که دانشجو دلسوز است و هیچ انگیزه‌ای جز اعتلای کشور و اصلاح امور ندارد، بنابراین باید تحمل کند. در زمان مدیریتم در دانشگاه تهران که شرایط ویژه‌‌ای هم حاکم بر دانشگاه بود، اصل را بر این گذاشتیم که با سعه صدر برخورد کنیم و دانشجو را به خاطر اعتراض به مدیریت و برگزاری تحصن به کمیته انضباطی نکشانیم .

عارف با بیان اینکه اعتراض حق طبیعی دانشجو است در پاسخ به سوال یکی از دانشچویان که چرا در انتخابات سال 84 و 88 کاندیدای ریاست جمهوری نشد، اظهار داشت: شرایط سال 84 به سمتی رفت که اصلاح طلبان با نامزدهای متعددی به صحنه آمدند و من احساس تکلیف نکردم که در کنار نامزدهای متعدد بیایم. اعتقاد داشتم که معاون اول سابق بودن از نامزد شکست خورده ریاست جمهوری تاثیرگذارتر است. در سال 88 هم بنا بر این بود که بیایم کهآقای خاتمی کاندیداتوری خود را اعلام کردند بعد هم آقای مهندس موسوی و آقای کروبی وارد عرصه انتخابات شدند که چون نمی خواستم در مقابل آنان قرار بگیرم از حضور در انتخابات به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری منصرف شدم.

وی به شرایط فعلی کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی احساس خطر کردم. احساس کردم شرایط کشور در بخش های مختلف با چالشهایی رو به رو است. فکر می‌کنم برگشت به قانون و ساختارهای قانونی راه حل مشکلاتمان است. نمی‌توانیم شاهد باشیم که نظام که مردم هزینه‌های مادی و معنوی زیادی برای شکل گیری و تثبیت آن متحمل شدند، با گرفتاری و مشکلات عدیده و بعضا لاینحل رو به رو شود.باید از همه توان و ظرفیت و تجارب اندوخته شده برای سامان امور و حل مشکلات بهره مند شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به فعالیتهای اجرایی خود در سمت‌های مختلف اشاره کرد و گفت: فکر می‌کنم در سمت‌های مختلفی که کار کردم ناموفق نبوده‌ام و خودم را قانون‌مدار می دانم. در طول این سی سال خلاف قانون عمل نکردم و بر این باورم که باید قانون ملاک عمل قرار بگیرد. اگر قانون اشکال دارد برویم قانون را اصلاح کنیم و این توانایی را باید دولت داشته باشد که با هماهنگی وتعامل با مجلس قانون را اصلاح کند اما اگر قانون اصلاح نشود، فصل الخطاب قانون است.

وی ادامه داد: از یک طرف اعتقاد به قانون دارم و از طرف دیگر اعتقاد به برنامه. برنامه یعنی خرد جمعی برای پیشرفت کشور. خوشبختانه در کشور برنامه‌های خوبی داریم. قوانین و مقررات و برنامه‌های توسعه ای که وجود دارند عموما ایرادی ندارند، باید باور به اجرا وجود داشته باشد و تلاش برای اجرای آن شکل بگیرد. ادعا نمی‌کنم که سر کار بیایم بعد از شش ماه یا یک سال درآمد ملی را بالا ببرم. اما ادعا می‌کنم که اگر توفیق نصیبم شد و برنامه‌هایم مورد اقبال و توجه مردم قرار گرفت در ابتدا هزینه های ملی را پایین بیاورم و سپس با افزایش درآمد ملی و استفاده بهینه از منابع، شاخص های رشد و توسعه وضعیت مناسبت‌تری پیدا کنند.

معاون اول دولت اصلاحات به وضعیت ایران در عرصه بین‌الملل اشاره کرد و گفت:متاسفانه در تعامل با دنیا با مشکلاتی رو به رو هستیم حتی کشورهای دوست که با ما در یک جبهه بودند در قطعنامه‌هایی مانند حقوق بشر، یا غایب هستند یا رای ممتنع می دهند. مهمترین مسئله ما در سیاست خارجی، ارتقا سطح روابط است و برای اینکه این اتفاق بیافتد باید گام نخست در انتخابات ریاست جمهوری رساندن پیام صلح به دنیا باشد.

عارف ادامه داد: رییس جمهور باید کسی باشد که بتواند در چارچوب سیاست های کلی کشور تعامل مثبت و سازنده ای را با دنیا داشته باشد و کشورهای مختلف با انتخاب شدن او پیام صلح و دوستی و تفاهم احساس کنند. اتفاقی که به نوعی در سال 76 رخ داد. در سال 76 برخی از سفیران کشورهای اروپایی از کشور رفته بودند ولی با آمدن آقای خاتمی بدون اینکه دولت کاری جدی انجام دهد، بخشی از مسایل حل شد و آنان به تدریج به محل ماموریت خود بازگشتند.

وی وضعیت معیشت مردم را نگران کننده دانست و گفت: به خاطر بی‌تدبیری‌ها و ساختار شکنی‌هایی که انجام شد وضعیت اقتصادی کشور با چالش‌های زیادی رو به رو است. نهادهای نظارتی و برنامه‌ریزی و نهادهایی که باید به صورت بهینه این منابع محدود را توزیع کنند، کجا هستند؟ سازمان مدیریت کجاست؟ شورای اقتصاد کجاست؟ نقش شورای پول و اعتبار چیست؟ بانک مرکزی بدون اجازه بانک‌ها و بدون مجوز قانونی از حسابآنها پول برداشت می کند. نقدینگی از 65 هزار میلیارد تومان درسال 83- 84 به 450 هزار میلیارد تومان رسیده است. نتیجه‌اش تورم لجام گسیخته است.

عارف آثار روانی تورم را خطرناک توصیف کردو اظهار داشت: بخشی از تورم گرانی است و بخش دیگر آن کم فروشی برخی کالاهای بسته‌بندی شده است. نکبت کم فروشی اگر ادامه پیدا کند، دامن کشور را می گیرد. هیچ فردی اعتماد ندارد که یک ساعت دیگر قیمت‌ها چه خواهد شد، بدون اینکه نیازی به کالایی داشته باشد آن را می‌خرد و تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌زند. دولت بعدی اولین کاری که باید انجام دهد برگرداندن آرامش اقتصادی به کشور است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه آرامش اقتصادی مهمترین مساله در خصوص معیشت مردم است به نوسانات نرخ ارز در بازار اشاره کرد و گفت: الان در خانه‌هایی اسکناس دلار است که شاید پدر یا مادر خانه برای اولین بار رنگ اسکناس دلار را می‌بیند. در حالی که نیازی به دلار ندارد. ولی برای نگه داشتن ارزش پول مجبور به خرید دلار شده است.به جای اینکه سرمایه‌های محدود مردم در بانک‌ها باشد و صرف سرمایه‌گذاری و تولید شود، بهره‌اش را دیگران می‌برند و یا در کارهای دلالی و واسطه‌گری افتاده است.

وی با بیان اینکه اگر در انتخابات وارد شوم می‌خواهم یک الگوی اخلاقی را به نمایش بگذارم، اظهار داشت: به اندازه کافی سیاسی هستم اما سیاسی کار هیچ وقت نبوده‌ام. معتقدم در دهه چهارم انقلاب مردم به جای توجه به شعارها بر اساس عملکردها رای می دهند. کشور گرفتار برخوردهای شعاری است. نه تنها شرعا و اخلاقا خودم را موظف به اجرای قانون اساسی می دانم بلکه قوانین عادی را لازم الاجرا می دانم و هیچ قانون عادی را کنار نخواهم گذاشت. باورم به قانون است و فکر می کنم بیشترین گرفتاری ما هم ناشی از بی اعتقادی به قانون یا حرکات فراقانونی است.

عارف در پاسخ به پرسشی درباره دولت وحدت ملی ،گفت:به دولت تفاهم ملی معتقدم و فکر می کنم که در بدترین شرایط تفاهم بالای 50- 60 درصد را با رقبای خود داریم و اگر تفاهم مبنای حرکت دولت باشد،خیلی از مشکلات و چالش‌هایی که با آن رو برو هستیم مرتفع خواهند شد.

وی با بیان اینکه شاید یکی از مزیت‌های من در انتخابات این باشد که مشکلی در برنامه‌ریزی و انتخاب نیرو ندارم،در واکنش به سوالی یکی از دانشجویان که به امنیتی شدن فضای کشور اشاره داشت ،گفت:امنیتی و اطلاعاتی شدن فضای کشور متاسفانه تا حدودی واقعیت جامعه امروز است، اگر این فضا ادامه پیدا کند خوشبین به حضور جدی مردم در انتخابات نیستم. امیدوارم دست اندرکاران بخش های مختلف ساز و کار لازم را برای مشارکت حداکثری مردم فراهم سازند.

رئیس اسبق دانشگاه تهران به وضعیت دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: فضایی که در دانشگاه ها مشاهده می شود به هیچ وجه زیبنده جامعه دانشگاهی ما نیست. درحال حاضردانشجو جرات بیان یک کلمه حرف را ندارد چون فردا کمیته انضباطی با او برخوردخشن می‌کند. جلوی این فضا باید گرفته شود. ادامه این فضا قطعا به نفع نظام نیست.

عارف همچنین درباره انتخابات آزاد نیز گفت: متاسفانه برخی افراد و رسانه‌ها بعد از سخنان رهبری در ارتباط با انتخابات آزاد به نیت خوانی از سخنان ایشان پرداختند و برخی چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی را مورد هجمه خود قرار دادند و به گونه ای وانمود کردند که مخاطب سخنان رهبری این عده از افراد هستند در حالیکه اخیرا رهبری انقلاب اینگونه برخوردها را مورد نکوهش قرار دادند.

وی در همین ارتباط خاطرنشان کرد: انتخابات آزاد تعریف روشنی دارد یعنی انتخاب بر اساس قانون. همه دست اندرکاران انتخابات شرعا و قانونا موظف هستند از رای مردم که امانتی است نزد آنها محافظت کنند. رای مردم امانت است. خیانت در امانت هم تکلیفش در اسلام مشخص است. ممکن است جایی خطایی رخ دهد، باید خطا را بپذیریم. نمی توانیم بدبین باشیم. نظام از خود ماست، می خواهیم داخل نظام کار کنیم. ضعف اجرایی را هم باید خودمان برطرف کنیم و باید هم از خودمان شروع کنیم.باید انتخابات را که یک اصل مترقی در حکومت مردم سالاری است بپذیریم و اشکالات اجرایی آن را هم مسئولین ذیربط حل کنند.

معاون اول دولت اصلاحات با بیان اینکه آرزویم این است که دوستانم در جبهه اصلاحات به اجماع برسند، به شرایط کشور در آستانه انتخابات اشاره کرد و گفت: فضای کشور هنوز فضای شادابی برای انتخابات نیست، البته ممکن است اتفاقاتی در انتخابات بیافتد ولی راهکارش را راهکار انتخابات سال 88 نمی‎دانم. هم دستگاه‌های مسئول و هم سیاسیون می توانستند بهتر عمل کنند. برخوردهای تند و چالشی و ساختار شکن به هیچ وجه به صلاح کشور نیست باید با رفاقت و تحمل رفتار کرد.