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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

علی پور عنوان کرد:

دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد با کمبود فضای آموزشی مواجه است

دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد با کمبود فضای آموزشی مواجه است

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد گفت: کمبود فضای فیزیکی آموزشی و همچنین زیرساخت‌هایی چون کتابخانه و آزمایشگاه نسبت به تعداد دانشجویان، از مهمترین مشکلات این دانشگاه است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد علی‌پور ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: هم اکنون 285 دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی عنوان کرد: از این تعداد، 250 دانشجو در رشته های کارشناسی پیوسته و 35 دانشجو در رشته های کارشناسی ناپیوسته در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت این دانشگاه از چندماه اخیر، اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان استان به طور رسمی روز پنجم اسفند ماه جاری با حضور مسئولین استانی گشایش می یابد.

علی پور، مهم‌ترین بند در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را تأسیس دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد و گفت: در سیستم آموزش عالی کشور همواره جای چنین مرکز آموزشی خالی بوده است.

وی بر رفع نیازمندیهای این دانشگاه تاکید کرد و افزود: امیدوارم کمبودهای کنونی با حمایت آموزش و پرورش و مسئولان استانی در کمترین زمان ممکن رفع شود.

کد مطلب 2002496

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