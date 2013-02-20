دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد با کمبود فضای آموزشی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد علی‌پور ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: هم اکنون 285 دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی عنوان کرد: از این تعداد، 250 دانشجو در رشته های کارشناسی پیوسته و 35 دانشجو در رشته های کارشناسی ناپیوسته در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت این دانشگاه از چندماه اخیر، اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان استان به طور رسمی روز پنجم اسفند ماه جاری با حضور مسئولین استانی گشایش می یابد.

علی پور، مهم‌ترین بند در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را تأسیس دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد و گفت: در سیستم آموزش عالی کشور همواره جای چنین مرکز آموزشی خالی بوده است.

وی بر رفع نیازمندیهای این دانشگاه تاکید کرد و افزود: امیدوارم کمبودهای کنونی با حمایت آموزش و پرورش و مسئولان استانی در کمترین زمان ممکن رفع شود.