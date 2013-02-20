تحقق 160 درصدی اشتغالزایی در شهریار/20 اسفند آخرین مهلت تحقق سهمیه اشتغال

کریم تبارکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان سهمیه اشتغالزایی شهرستان شهریار در بخشهای تولیدی، صنعتی، صنفی، خدماتی و...، 15 هزار و 200 سهم و در بخش مسکن نیز هزار و صد سهم بوده است.

ایجاد و ثبت 16 هزار فرصت شغلی در بخش مسکن

این مسئول عنوان کرد: از این میزان تاکنون بالغ بر 16 هزار فرصت شغلی در بخش مسکن و 14 هزار و 200 شغل نیز در بخشهای دیگر تولیدی، صنعتی و...ایجاد شده و در سامانه رصد به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: به طور کلی بنابر آمار موجود، میزان اشتغالزایی دستگاه های شهرستان تا پایان بهمن ماه سالجاری 160 درصد بوده است.

20 اسفند آخرین مهلت دستگاه ها برای تحقق کامل سهمیه اشتغال

معاون اداری، مالی و برنامه ریزی فرمانداری شهریار گفت: البته درصد کمی از اشتغال تعهد شده، هنوز عملی نشده است که در این رابطه نیز با تشکیل جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان، دستگاه های باقیمانده ملزم به تحقق تعهداتشان در اسرع وقت شده اند.

این مسئول ضمن تاکید بر تلاش بیشتر دستگاه ها جهت ایجاد اشتغال، بیان کرد: دستگاه های مذکور تا تاریخ 20 اسفند ماه جاری فرصت دارند که صددرصد تعهدات اشتغالزایی خود را محقق کنند.

تسهیل در پرداخت وامهای اشتغال خانگی

تبارکی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در زمینه وامهای اشتغال خانگی نیز دستورات لازم جهت تسهیل در امور پرداخت وام متقاضیان، به بانکهای مربوطه داده شد.

وی افزود: با توجه به روند کند برخی از بانکها در ارائه تسهیلات و سختگیری در اخذ ضمانت، از بانکها خواسته شد در ایام پایانی سال با شرایط آسانتری نسبت به پرداخت وام به متقاضیان اقدام کنند.