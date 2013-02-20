درمان های نادرست زیبایی دندان مضر است/ دانش مردم در خصوص درمان باید افزایش یابد

دکتر طوفان نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انجام کارهای زیبایی بر روی دندان اظهار داشت: در حال حاضر در کلینیکهای دندانپزشکی خدمات مختلف زیبایی ارائه می شود و این قبیل خدمات طرفداران بسیاری نیز دارد.

وی افزود: گاهی دیده می شود که به دلیل عدم آگاهی کافی مراجعان در دریافت خدمات زیبایی دندان یا ارائه مشاوره های نادرست، خدماتی ارائه می شود که ضمن صرف هزینه بالا اصل دندان سالم رو نیز از بین می برد و روکشها را جایگزین آن می کند.

این پزشک متخصص خواهان توجه جدی مراجعه کنندگان خدمات زیبایی دندان در این خصوص شد و مراجعه مرتب به دندانپزشک و گرفتن مشاوره صحیح را در این راستا ضروری خواند.

نادری در خصوص تعداد مراکز تخصصی ارائه کننده خدمات دندانپزشکی در کرج گفت: در این خصوص کمبودی در کرج وجود ندارد اما این مهم به مفهوم ضعف مدیریتی در این مراکز نیست.

وی با اشاره به اینکه مدیریت مجموعه درمانی مقوله ای بسیار با اهمیت در حوزه بهداشت و درمان به شمار می رود ، گفت: اغلب مراکز درمان تخصصی در کرج ظاهرهاي خوبي دارند اما آنهايي كه مديريت تخصصي و حرفه اي ويا درماني تخصصي و خاص داشته باشند بسيار اندكند و بيشتر آنها كاملاً سنتي اداره مي شوند و یا تنها درمانهاي روتين و عمومي با كيفيتهاي سطح متوسط ارائه مي دهند.

این دندانپزشک ادامه داد: بطور مثال ما با توجه به اينكه دانشگاه علوم پزشكي در استان داريم ولي مركز تخصصي براي بيماران خاص نداريم، بيماري هايي چون بيماران هموفيلي- ايدز و يا بيماران با عقب افتادگي هاي ذهني بسيار سرگردانند و اگر هم مراكزي در اين زمينه وجود دارد اطلاع رساني درست انجام نمي شود و بصورت سنتي اين بيماران پس از سرگرداني به مراكز در تهران مراجعه مي كنند يا اينكه هيچ مركزي كه استانداردهاي بالايي از لحاظ مديريت درماني داشته باشد در اين استان موجود نيست.



وی در خصوص هزینه های بالای انجام خدمات زیبایی دندان گفت: رمانهاي زيبايي دهان و دندان نيز مانند درمانهاي زيبايي ديگر، مزايا و معايب خود را دارد كه گاهي متاسفانه همكاران طرح درمانهاي بسيار خطرناك و نادرستي را ارائه مي دهندو بيمار بدون آگاهي از آسيبي كه ممكن است ببيند ودر آينده با آن مواجه باشد.

نادری بیان کرد: گاهی مراجعه کنندگان به اين درمانها با هزينهاي بالا تن مي دهند كه البته اين فقط مختص به درمانهاي زيبايي دهان و دندان نيست بطور مثال شايد بتوان راينوپلاستي(جراحي زيبايي بيني) كه شايد بيشتر به آن توجه شده و جامعه آگاهي بيشتري نسبت به مسائل آن دارد را با آن مقايسه كرد. خيلي اوقات بيمار اصلاً نياز به درمان زيبايي بيني ندارد و بدون آگاهي از مشكلات و عوارض حين عمل و بعد از آن به اين درمان اقدام مي كند و در نتيجه هميشه با مسائلي مواجه است كه گاهي بسيار آزار دهنده است و نظر اينجانب اين است كه مقصر اصلي پايين بودن سطح آگاهي بيمار است و ثانياً پزشك معالج كه بيمار را نتوانسته دراين زمينه توجيه كند.



این پزشک در ادامه در خصوص ویژگی اصلی درمانهای زیبایی دندان گفت: خيلي اوقات درمانهاي محافظه كارانه تر مي تواند نياز بسياري را برطرف كرد، اما بحثاقتصادي درمان گاهي متاسفانه دندانپزشك را به سمت درمانهاي بسيار تهاجمي هدايت مي كند. مثلاً نياز بيماري كه از رنگ دندانهايش شكايت دارد را مي توان با درمان سفيد كردن (بليچينگ) را برطرف نمود ولي گاهي بيمار را به سمت روكش هاي كامل دنداني هدايت مي كنند كه خيلي اوقات متاسفانه اصلاً ضرورت ندارد و بيمار در سن بالا ممكن است با مشكلات اين نوع درمان درگير شود.



نادری گفت: اين مسئله يك نوع درمان كاملاً تخصصي مي باشد و شايد نياز به زمان بيشتري دارد كه مباحث آن را جزء به جزء توضيح دهيم كه رسالت اطلاع رساني را انجام داده باشيم ، البته آنچه گفته شده ازخطرات آسيبهاي اين درمان بود ولي اين به آن معنا نيست كه اين درمان نبايد انجام شود زيبايي در چهره ،بسيار وابسته به لبخند زيباست و اين نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت است.اما با انتخاب طرح درمان صحيح و محافظه كارانه و گاهي براي بسياري بيماران با نگاه اقتصادي به موضوع در انتخاب درمان و آگاهي دادن به بيماران از عوارض انتخاب هر نوع درمان و مزاياي آن مي توان لبخندي زيبا با عوارضي كم را به بيمار هديه داد.



وی در پایان گفت: خوشبختانه پتانسيل جامعه پزشكي در كلانشهر كرج بسيار بالاست. ما پزشكاني داريم كه مي توانند از لحاظ دانشي با متخصصان درجه يك كشور و حتي منطقه برابري كنند ولي سهم ما پزشكان كمتر از آن چيزيست كه تا كنون به دست آورده ايم.

نادری یادآور شد: گسترش مراكز درماني و كمك به راه اندازي مراكز درماني بخش خصوصي و اقدام براي شروع به كار كردن پزشكاني كه امكانات حداقلي دارند جزيي از كارهاي مغفول مانده در كرج است.

وی گفت: با توجه به جمعيت موجود و مهاجر پذيري كلانشهر كرج بيمارستانها و مراكز درماني بسيار اندك است و نياز ما بسيار بيشتر. متاسفانه نزديكي با تهران مردم ترجيح مي دهند درمانهايشان در اين شهر صورت بگيرد. مبحث ديگر گير افتادن در كاغذ بازي و بروكراسي است ما اكنون كه استان شده ايم با همكاري دانشگاه و نظام پزشكي فرصتي به دست آورده ايم كه اين چرخه را حذف كرده و به ياري خداوند عملا پيشرفت سريع را شروع كنيم.