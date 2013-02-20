ساماندهی دستفروشان شرق تهران در آستانه سال جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی با اعلام این مطلب گفت: به منظور فعالیت و کسب و کار بی دغدغه دست فروشان در آستانه نوروز امسال شهرداری منطقه، نسبت به ایجاد و تعیین بازارچه ها و محلهای ویژه استقرار دست فروشان اقدام می نماید.

وی افزود: در راستای تسهیل در تردد شهروندان و خدمات رسانی هر چه بیشتر به آنان اداره ساماندهی منطقه 8 ،تمامی صنوفی که با اشغال معابر عمومی و نقض حقوق شهروندان بر خلاف مقررات و ضوابط اداره کل ساماندهی عمل نمایند ، شناسایی و در خصوص رفع مزاحمت بساط گستران و دست فروشان اقدام می کند.

فرخی گفت: افزود: با جمع آوری سد معبرها در سطح معابر و خیابانها، شاهد بهبود سیمای شهر خواهیم بود.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 8 گفت: هم چنین به منظور افزایش پاکیزگی شهر و ارتقای میزان سلامت شهروندان، طرح مبازه با جانوران موذی تا قبل از فرا رسیدن سال جدید اجرا می شود.