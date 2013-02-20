ایمنی جامعه رکن اساسی استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ریاحی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مدیران و مسئولان کنترل کیفیت استان متذکر شد: ارزیابی انطباق، نظام اعتباردهی، اوزان و مقیاسها و استانداردسازی، اجزا زیرساخت کیفی یک کشور تلقی میشود که این اجزا به بخشهای مرتبط به هم در یک کشور هستند و اساس کار تجارت جهانی بر پایه آنها استوار است که به این اجزا مجموعه فنی گفته میشود.
وی با بیان اینکه مجموعه فنی کمک میکند کیفیت محصولات و خدمات افزایش پیدا کند یادآور شد: نظارت بر بازار، استانداردسازی، بکارگیری اوزان و مقیاسها، ارزیابی انطباق، نظام اعتباردهی، مدیریت کیفی آزمایشگاهی از دیگر اجزا فنی محسوب میشوند.
وی با تاکید بر اینکه استانداردسازی به نظم بهینه در جامعه کمک میکند تصریح کرد: ما نمیتوانیم به جامعه دروغ بگوییم چراکه استاندارد معتقد است با جان مردم سر و کار داریم بنابراین یکی از جاهایی که اعتماد مردم را به حکومتها افزایش میدهد استانداردسازی است.
مدیرگروه مطالعات مدیریت معاونت امور مجلس ریاست جمهوری متذکر شد: استاندارد به ما میگوید بسته به نوع، اندازه موضوع و محصولی که میخواهید تولید کنید باید استانداردها مشخص شوند لذا استانداردها یا تجویزی یا غیرتجویزی هستند.
ریاحی در خصوص نقش استانداردسازی بیان داشت: بهبود وضعیت اقتصادی ایران و جهان در طی 50 سال اخیر نشان میدهد که استانداردها جایگاه خود را پیدا کردهاند.
وی ادامه داد: تغییر زیرساختها در کشور و جهان در 50 سال، پیشرفت فناوری با تولید محصولات، خدمات و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، تغییر در روش های ساخت محصولات مختلف، اتوماسیون فرآیندهای تولید و توسعه شیوههای حمل و نقل از مهمترین نقشهای استانداردسازی محسوب میشوند.
