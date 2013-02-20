ایمنی جامعه رکن اساسی استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ریاحی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مدیران و مسئولان کنترل کیفیت استان متذکر شد: ارزیابی انطباق، نظام اعتباردهی، اوزان و مقیاس‎ها و استانداردسازی، اجزا زیرساخت کیفی یک کشور تلقی می‎شود که این اجزا به بخش‎های مرتبط به هم در یک کشور هستند و اساس کار تجارت جهانی بر پایه آنها استوار است که به این اجزا مجموعه فنی گفته می‎شود.

وی با بیان اینکه مجموعه فنی کمک می‎کند کیفیت محصولات و خدمات افزایش پیدا کند یادآور شد: نظارت بر بازار، استانداردسازی، بکارگیری اوزان و مقیاس‎ها، ارزیابی انطباق، نظام اعتباردهی، مدیریت کیفی آزمایشگاهی از دیگر اجزا فنی محسوب می‎شوند.

وی با تاکید بر اینکه استانداردسازی به نظم بهینه در جامعه کمک می‎کند تصریح کرد: ما نمی‎توانیم به جامعه دروغ بگوییم چراکه استاندارد معتقد است با جان مردم سر و کار داریم بنابراین یکی از جاهایی که اعتماد مردم را به حکومت‎ها افزایش می‎دهد استانداردسازی است.

مدیرگروه مطالعات مدیریت معاونت امور مجلس ریاست جمهوری متذکر شد: استاندارد به ما می‎گوید بسته به نوع، اندازه موضوع و محصولی که می‎خواهید تولید کنید باید استانداردها مشخص شوند لذا استانداردها یا تجویزی یا غیرتجویزی هستند.

ریاحی در خصوص نقش استانداردسازی بیان داشت: بهبود وضعیت اقتصادی ایران و جهان در طی 50 سال اخیر نشان می‎دهد که استانداردها جایگاه خود را پیدا کرده‎اند.

وی ادامه داد: تغییر زیرساخت‎ها در کشور و جهان در 50 سال، پیشرفت فناوری با تولید محصولات، خدمات و فناوری‎های اطلاعاتی و ارتباطی، تغییر در روش های ساخت محصولات مختلف، اتوماسیون فرآیندهای تولید و توسعه شیوه‎های حمل و نقل از مهمترین نقش‎های استانداردسازی محسوب می‎شوند.