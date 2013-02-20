بومی سازی شش کاتالیست در کشور/تحریم برای صنعتگر فرصت است

به گزارش خبرنگار مهر، رضویان ظهر چهارشنبه در نخستین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی اظهار داشت: این همایش نشان از بلوغ علمی صنعتگران و پژوهشگران می دهد زیرا به خوبی توانستند در یک حوزه تخصصی این همایش را برگزار کنند.

وی عنوان کرد: تحریم علی رغم فشارهای زیاد، برای صنعتگر یک فرصت به حساب می آید و اگر از ابتدا حالت تحریم در مجموع دفاعی ما وجود داشت الان کشور به خودکفایی کامل رسیده بود و امنیت کالایی در کشور وجود داشت.

معاون مهندسی و نظارت قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا ابراز داشت: تا کنون از 140 کاتالیست شش نوع کلیدی شناسایی و به مجموعه صنعت های در اختیار قرارگاه برای بومی شدن ارسال شدند.

رضویان ادامه داد: بعد از رساندن محصول به تولید آنها به بخش خصوصی واگذار می شود تا بتوان ادامه راه را برای رسیدن به کاتالیست بیشتر طی کرد.

وی با اشاره به اینکه تولید داخلی 20 درصد صرفه اقتصادی ایجاد کرده ابراز داشت: کار تحقیق بر شش نوع کاتالیست انجام شده و به پروسه تولیدی کردن رسیده و اکنون در حال آزمایش در مجموعه های مختلف است که امیدواریم بتوان به کمک صنعتگران به خودکفایی در این زمینه برسیم.

معاونت مهندسی و نظارت قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا تصریح کرد: کاتالیست در همه صنایع کاربرد دارد و عمده مصرف در پتروشیمی و بخش دفاعی است که در این همایش به دنبال ایجاد حلقه صنعت و دانشگاه هستیم تا به کمک اساتید و پژوهشگران به توان عمر نمونه داخلی کاتالیست را بیشتر کنیم.