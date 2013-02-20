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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۳۲

باباخاني خبر داد:

بانوي قصه ‌گوي نيشابوري برگزيده جشنواره بين‌المللي قصه‌گويان شد

بانوي قصه ‌گوي نيشابوري برگزيده جشنواره بين‌المللي قصه‌گويان شد

نيشابور - خبرگزاري مهر: مدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خراسان رضوي گفت: بانوي قصه‌گوي این شهرستان با روايتي از شهداي والامقام به‌ عنوان تنها نماينده استان‌هاي خراسان برگزيده شانزدهمین جشنواره‌ بین‌المللی قصه‌گويان برتر جهان در تبريز شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، راضيه باباخاني پيش از ظهر چهارشنبه اظهار كرد: رقابت50 قصه‌گوی برتر در مرحله‌ نهایی این جشنواره طی روزهای 29 بهمن تا یک اسفند با حضور قصه‌گوياني از کشورهای ايران، فرانسه، پرو، ژاپن، اسپانیا، استرالیا، کنیا، مالزی، سنگاپور، روسیه و پرتغال در تبریز برگزار شد.

مدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خراسان رضوي افزود: این قصه‌گویان برتر از میان هزار و 700 قصه‌گوی شرکت‌کننده در بخش‌های آزاد، برگزیدگان پیشین، راه‌یافتگان به جشنواره‌های منطقه‌ای و مربیان کانون که پس از رقابت در مراحل حوزه‌ای، استانی و منطقه‌ای به این مرحله راه یافته بودند، انتخاب شدند.

باباخاني گفت: همچنین 400 قصه‌ صوتی و بیش از 130 قصه‌ بازنویسی و بازآفرینی شده نیز در بخش‌های جداگانه‌ای مورد ارزیابی داوران قرار گرفت.

وي گفت: امروز وقت این است که معارف نابی در مراکز کانون، آموزش و جهت دهی شود و کودکان باید متوجه این باشند که وقتی وارد کانون شدند معارف بیشتری جذب می‌کنند.

مدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خراسان رضوي اظهار كرد: زهره اکبرآبادی، قصه‌گوي نيشابوري و مربي مرکز دو كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيشابور با قصه "به وسعت دريا" حكايت شهادت شهيد دريا‌قلي سوراني توانست در بين قصه‌گويان مطرح ساير كشورها نفر برتر جشنواره بين‌المللي قصه‌گويي شود.

باباخاني تصريح كرد: آنچه كه در اين جشنواره مورد اقبال شركت‌كنندگان به‌خصوص بانوان ساير كشور‌ها قرار گرفت اين بود كه يك قصه‌گوي بانوي ايراني با حجاب كامل اسلامي و چادر مي‌تواند به خوبي با مخاطب ارتباط برقرار كند.

وي افزود: وی تنها قصه‌گويي بود كه در مراسم اختتاميه جشنواره به قصه‌گويي پرداخت.

گفتنی است بانوي قصه‌گوي نيشابوري لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جوایز خويش را از حجت‌الاسلام محمد‌رضا مير‌تاج‌الديني معاون رئيس جمهور و سيدصادق رضايي مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كشور دریافت کرد.

 

کد مطلب 2002522

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