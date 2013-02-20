به گزارش خبرگزاري مهر، راضيه باباخاني پيش از ظهر چهارشنبه اظهار كرد: رقابت50 قصهگوی برتر در مرحله نهایی این جشنواره طی روزهای 29 بهمن تا یک اسفند با حضور قصهگوياني از کشورهای ايران، فرانسه، پرو، ژاپن، اسپانیا، استرالیا، کنیا، مالزی، سنگاپور، روسیه و پرتغال در تبریز برگزار شد.
مدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خراسان رضوي افزود: این قصهگویان برتر از میان هزار و 700 قصهگوی شرکتکننده در بخشهای آزاد، برگزیدگان پیشین، راهیافتگان به جشنوارههای منطقهای و مربیان کانون که پس از رقابت در مراحل حوزهای، استانی و منطقهای به این مرحله راه یافته بودند، انتخاب شدند.
باباخاني گفت: همچنین 400 قصه صوتی و بیش از 130 قصه بازنویسی و بازآفرینی شده نیز در بخشهای جداگانهای مورد ارزیابی داوران قرار گرفت.
وي گفت: امروز وقت این است که معارف نابی در مراکز کانون، آموزش و جهت دهی شود و کودکان باید متوجه این باشند که وقتی وارد کانون شدند معارف بیشتری جذب میکنند.
مدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خراسان رضوي اظهار كرد: زهره اکبرآبادی، قصهگوي نيشابوري و مربي مرکز دو كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيشابور با قصه "به وسعت دريا" حكايت شهادت شهيد درياقلي سوراني توانست در بين قصهگويان مطرح ساير كشورها نفر برتر جشنواره بينالمللي قصهگويي شود.
باباخاني تصريح كرد: آنچه كه در اين جشنواره مورد اقبال شركتكنندگان بهخصوص بانوان ساير كشورها قرار گرفت اين بود كه يك قصهگوي بانوي ايراني با حجاب كامل اسلامي و چادر ميتواند به خوبي با مخاطب ارتباط برقرار كند.
وي افزود: وی تنها قصهگويي بود كه در مراسم اختتاميه جشنواره به قصهگويي پرداخت.
گفتنی است بانوي قصهگوي نيشابوري لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جوایز خويش را از حجتالاسلام محمدرضا ميرتاجالديني معاون رئيس جمهور و سيدصادق رضايي مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كشور دریافت کرد.
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