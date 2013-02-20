طرح دو فوریتی مجلس برای مسکوت ماندن اجرای قانون افزایش اعضای شورای شهر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی آماده کردند تا ماده 7 قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور مصوب 86.8.27 را مسکوت بگذارند.

بر اساس ماده 7 این قانون تعداد اعضای شورای شهر در سراسر کشور افزایش می یابد و جمعا به بیش از 5 هزار نفر خواهد رسید.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در این باره در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: تهیه کنندگان این طرح از دو زاویه اجرای این قانون را به صلاح نمی دانند، اول اینکه افزایش تعداد اعضای شورای شهر بار مالی را برای شهرداری ها زیاد می کند و این مشکل بخصوص برای شهرداری های کوچک حادتر خواهد بود، مشکل دیگر این است که تنش را افزایش می دهد.

به گزارش مهر، بر اساس ماده 7 قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور مصوب 27/8/86 مقرر شده است تا تعداد اعضای شورای شهر در شهرهای تا 20 هزار نفر به 5 نفرعضو اصلی و دو نفر عضو الابدل، از 20 تا 50 هزار نفر، 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو الابدل، از 50 تا 100 هزار نفر 9 عضو اصلی و 4 عضو الابدل، از 100 تا 200 هزار نفر 11 عضو اصلی و 5 عضو الابدل، 200 تا 500 هزار نفر 13 عضو اصلی 6 نفر عضو الابدل، از 500 تا یک میلیون نفر 15 عضو اصلی 7 عضو الابدل، بیش از یک میلیون جمعیت 21 عضو اصلی 8 نفر عضو الابدل، 2 میلیون به بالا 25 عضو اصلی 10 عضو الابدل و شهر تهران 31 عضو اصلی و 12 عضو الابدل داشته باشند.

بر اساس این گزارش، هم اکنون شهر تهران 15و شهرهای بیش از یک میلیون جمعیت و بالای 2 میلیون جمعیت 15 نفر عضو اصلی در شورای شهر دارند و دیگر شهرها که زیر یک میلیون هستند با اجرای ماده 7 به هر کدام 2 عضو اصلی اضافه می شود.

به گفته لاهوتی در صورت اجرای این ماده تعداد اعضای شورای شهر کشور به بالای 5 هزار نفر خواهد رسید بنابراین اجرای این ماده در دوره چهارم به دلیل بار مالی که برای شهرداری ها خواهد داشت، به صلاح نیست.

به گزارش مهر، انتخاب دوره چهارم شورای شهر و روستا هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 92 برگزار می شود.