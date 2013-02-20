1700 تن مرغ در قم ذخيره شد

به گزارش خبرگزاري مهر، سید رضا دهناد در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قم، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را از برنامه های مهم استان دانست و گفت: از ماه ها قبل، تمهیدات مناسبی برای تامین و ذخیره سازی اقلام استراتژیک مورد نیاز مردم از جمله مواد پروتئینی و میوه اتخاذ شده است.

وی با بیان این که در این زمینه مردم نباید نگران تامین کالاهای اساسی شب عید باشند، از ذخیره سازی 1700 تن مرغ و 143 تن گوشت قرمز خبر داد و افزود: توزیع این کالاها در استان، همزمان با سراسر کشور از اوایل اسفند آغاز شده است.

معاون استاندار قم با اشاره به ذخیره سازی بالغ بر 2 هزار و 500 تن سیب و پرتقال نوروزی در استان، تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته عرضه این میوه ها از هفته آخر اسفندماه و در قالب حداقل 50 ایستگاه انجام می شود.



برگزاري نمايشگاه بهاره از 9 تا 27 اسفندماه

دهناد به برپایی نمایشگاه های بهاره عرضه مستقیم کالا در قم از 9 تا 27 اسفندماه اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه‌ها با هدف کنترل و پایش موثر قیمت‌ها و افزایش رفاه مردم در تامین پوشاک ، مواد غذایی و دیگر مایحتاج ضروری شهروندان برپا می شوند.

وی با اشاره به این که علاوه بر نمایشگاه اصلی عرضه مستقیم کالا در محل دائمی نمایشگاه های استان، برپایی همزمان سه نمایشگاه مشابه در سه نقطه دیگر شهر نیز پیش بینی شده است، گفت: حسب تاکید استاندار و در راستای توزیع عادلانه خدمات شهری، یکی از نمایشگاه های بهاره امسال استان، برای اولین بار در منطقه 2 و 6 شهر قم دایر خواهد شد.