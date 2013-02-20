یادواره شهید علی جرایه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این یادواره که در منزل پدری این شهید واقع در بخش سرابباغ از توابع شهرستان آبدانان برگزار شد،حجت الاسلام حاجیلری امام جمعه شهرستان آبدانان گفت: زنده نگهداشتن نام و خاطره شهدا خوشنودی خداوند متعال را به دنبال داشته و از شیرین ترین اعمال معنوی و اجتماعی است.

وی با تجلیل از شهید جرایه نوجوان ترین شهید دوران دفاع مقدس افزود: این شهید والامقام با وجود سن کم بزرگترین افتخار و حماسه ملی را در کشور ایجاد کرد که در حافظه تاریخی انقلاب اسلامی جاودانه شده است.

وی به نقش شهدا در استقلال و آزادی ایران اسلامی اشاره و تاکید کرد: شهادت و فرهنگ ایثار گری، یکی از نعمت های بزرگ خداوند است که به بندگان خود ارزانی داشته که هیچگاه تسلیم ذلت و خواری نشوند.



شهيد علي جرايه فرزند سوخته زار و شهربانو در اولين روز مهرماه 1350 شمسي در سرابباغ آبدانان ديده به جهان گشود، وي تحصيلات خود را در مدارس شهدا و طالقاني سرابباغ تا اول راهنمايي ادامه داد و در زمان جنگ تحميلي به عنوان رزمنده بسيجي به گردان 505 محرم ، تيپ11 امير المومنين عليه السلام سپاه پيوست و راهي جبهه هاي نبرد با دشمن بعثي گرديد تا آنكه در تاريخ 1 اسفند 1362 طي عمليات والفجر5 در منطقه عملياتي مهران در سن 12 سالگي (نوجوان ترين شهيد كشور در جبهه هاي حق عليه باطل ) از ناحيه سر مورد اصابت خمپاره قرار گرفت و به درجه ي رفيع شهادت نائل آمد.

فرازی ازوصیت نامه شهید علی جرایه نوجوانترین شهیددفاع مقدس درجبهه

اگرمرا بکشید و بدنم را قطعه قطعه کنید قطعه های بدنم فریاد برمی آورند و لبیک یاخمینی میگویند.من رفتم اما وصیتم به شما هموطنان عزیزاین است که امام را تنها نگذارید و اسلحه مرا بردارید و راه شهیدان را ادامه دهید.

اگرقرار باشد من بمیرم بهتر است میان جبهه و سنگر بمیرم برای حفظ اسلام وقرآن به راه پاک رهبربمیرم.

پدر و مادرعزیزم به خدا سوگند تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون که دربدن دارم بادشمنان اسلام میجنگم .توصیه ام به شما این است که صبر و استقامت داشته باشید و تقوا پیشه کنید .

ازشمامی خواهم که پیرو همیشگی امام عزیز باشیدو نگذارید که امام تنها بماند.اگراین سعادت نصیبم شد که دررکاب حسین زمان به سوی معبودم بشتابم برای من گریه وزاری نکنید وبدانید با آگاهی کامل این راه راپذیرفتم وچون مسئولیت پاسداری ازخون شهدا رابردوش خودحس کردم به جبهه هاشتافتم تاقسمتی ازبارمسئولیت که بردوشم بود انجام دهم.

جلسه ساماندهی مرز مهران

در آستانه فرارسیدن سال جدید،جلسه ساماندهی مرز مهران در پایانه مرزی این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه اعضاء در خصوص ساماندهی خودروهای سواری کرایه ای مسیر پایانه تا مهران و بالعکس، کدگذاری و تعیین نرخ نامه،ارتقا خدمات به زائرین عتبات عالیات در ایام خاص بویژه ایام نوروز،تعیین گشت های نوروزی به منظور کنترل تعرفه قیمت و نرخ های حمل و نقل و جابجای مسافران به استان و نقاط مختلف کشور و نظارت مستمر بر نحوه عملکرد و فعالیت رانندگان،شرکت ها و موسسات حمل و نقل مسافری بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی اتخاذ شد.

محمود ساریان مدیر پایانه مرزی مهران گفت: اکنون تعداد 150 دستگاه خودرو سواری،یکصد دستگاه اتوبوس و بیش از 10 دستگاه مینی بوس مشغول خدمات دهی به مسافران و زائران از پایانه مرزی و استان و اقصی نقاط مختلف کشور و بالعکس هستند.