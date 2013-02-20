جلسات مشترك دولت و مجلس متوقف شده است/ جلسه كارشناسی هم لغو شد

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به خبر منتشر شده برای ادامه جلسات مشترك دولت و مجلس گفت: چنین خبری صحبت ندارد زیرا به طور كلی جلسات مشترك دولت و مجلس كه قبلاً برگزار می شد متوقف شده است.

وی گفت: نتیجه آن جلاست توافق درباره كمك معیشتی به مردم بود و نمایندگان دولت و مجلس در خصوص هدفمندی به هیچ توافقی نرسیدند.

رئیس كمیسیون ویژه مجلس خاطرنشان كرد: چهارشنبه هفته گذشته جلسه ای به دعوت آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس از وزیران اقتصادی دولت و جمعی از نمایندگان به عنوان جلسه كارشناسی برای بررسی چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها برگزار شد و قرار بود امروز هم این جلسه برگزار شود اما به دلیل سفر آقای ابوترابی جلسه كارشناسی هم لغو شد و فعلاً جلسه ای برگزار نمی شود.

وی گفت: در جلسه گذشته نیز بحث های كلی مطرح شد و موضوع مهمی مورد بررسی قرار نگرفت.

وی ادامه داد: به طور كلی اگر دلوت بنای اجرای فاز دوم هدفمندی را داشته باشد باید آن را در لایحه بودجه ببیند و راهی هم غیر از این وجود ندارد.

فولادگر اضافه كر: مذاكرات قبلی مجلس و دولت در این باره متوقف ماند اما حتی اگر ادامه هم می داشت نتیجه بحث باید در بودجه 92 آورده می شد.

نماینده اصفهان گفت: تداوم اجرای مرحله اول این قانون مشكلی ندارد اما برای اجرای مرحله دوم ما به لایحه دولت نیازمندیم. این جلسات كارشناسی هم اگر برگزار می شود صرفاً در خصوص چگونگی اجرا بحث می شود و قرار نیست جلسات به نتیجه مشخصی برسد زیرا آن چه كه در بودجه 92 گنجانده شود به صورت جدی مورد بحث مجلس قرار می گیرد و نمایندگان درباره آن نظر نهایی خود را می دهند.