بکارگيري نيروهاي تکاور مرزباني در مرزهاي کشور

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار احمدرضا رادان با اشاره به فعاليت پليس مرزباني در انسداد مرزهاي کشور، اظهار داشت: تا کنون تلاش نيروي انتظامي براي کنترل مرزها به گونه اي پيش رفته که در حال حاضر در مرزهاي شمال غرب و جنوب شرق کشور شاهد انجام بخش عظيمي از اين اقدام هستيم.

وي به بودجه و اعتبارات انسداد مرز نيز اشاره کرد و گفت: اگر دولت و مجلس بودجه مناسب تري در اختيار نيروي انتظامي قرار دهند، اين فعاليت بهتر انجام می شود چرا که معتقديم هزينه کردن در اين امر، درآمد محسوب مي شود که در نهايت سود آن نيز به دولت می رسد.

به گزارش سایت پلیس، جانشین رئیس پلیس کشور در خصوص بکارگيري يگان هاي ويژه و امداد در مرزها براي تامين بيشتر امنيت، اظهار داشت: يگان ويژه، يگان احتياط است که در ماموريت هاي مختلف نيروي انتظامي حضور مي يابد، البته در اکثر مواقع ماموريت هاي اين يگان از جنس نرم و مقابله اي است.

رادان خاطرنشان کرد: بر اين اساس يگان ويژه در ماموريت هاي مرزباني حضور ندارد بلکه نيروهاي تکاوري مرزباني، به عنوان واحدهاي احتياط در سرحدات در اختيار مرزباني هستند، که در صورت بروز مشکل اين افراد وارد عمل شده و به مرزبانان کمک مي کنند.