فغانی بازی استقلال با نفت آبادان را سوت می زند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال فهرست داوران سه دیدار هفته بیست و هفتم لیگ برتر اعلام شد که بر این اساس علیرضا فغانی قضاوت تیمهای استقلال و نفت آبادان را بر عهده دارد. فهرست داوران و کمک داوران سه بازی هفته بیست و هفتم به شرح زیر است:
پنجشنبه - 91/12/03
* تراکتورسازی تبریز - فجرسپاسی شیراز، ساعت 16، ورزشگاه یادگار امام تبریز
داور: تورج حق وردی، کمکها: سعید علی نژادیان و سخاوت سلیمان نژاد، داور چهارم: حمید حاج ملک، ناظر داوری: بهرام مهر پیما
*سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 16، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
داور: محسن قهرمانی، کمکها: رضا سخندان و غلام آموزگار، داور چهارم: محمد حسن زاهدیفر، ناظر داوری: هدایت ممبینی
* استقلال تهران - نفت آبادان، ساعت 19، ورزشگاه آزادی تهران
داور: علیرضا فغانی، کمکها: محمد رضا کهوری و آرمان اسعدی، داور چهارم: علیرضا اکبریان، ناظر داوری: محمد علی فروغی
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