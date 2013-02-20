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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

هفته بیست و هفتم لیگ برتر/

فغانی بازی استقلال با نفت آبادان را سوت می زند

فغانی بازی استقلال با نفت آبادان را سوت می زند

بر اساس اعلام دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال علیرضا فغانی دیدار تیم های استقلال و نفت آبادان را قضاوت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال فهرست داوران سه دیدار هفته بیست و هفتم لیگ برتر اعلام شد که بر این اساس علیرضا فغانی قضاوت تیم‌های استقلال و نفت آبادان را بر عهده دارد. فهرست داوران و کمک داوران سه بازی هفته بیست و هفتم به شرح زیر است:

پنجشنبه - 91/12/03
* تراکتورسازی تبریز - فجرسپاسی شیراز، ساعت 16، ورزشگاه یادگار امام تبریز
داور: تورج حق وردی، کمک‌ها: سعید علی نژادیان و سخاوت سلیمان نژاد، داور چهارم: حمید حاج ملک، ناظر داوری: بهرام مهر پیما

*سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 16، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: رضا سخندان و غلام آموزگار، داور چهارم: محمد حسن زاهدی‌‍فر، ناظر داوری: هدایت ممبینی

* استقلال تهران - نفت آبادان، ساعت 19، ورزشگاه آزادی تهران
داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: محمد رضا کهوری و آرمان اسعدی، داور چهارم: علیرضا اکبریان، ناظر داوری: محمد علی فروغی

کد مطلب 2002569

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