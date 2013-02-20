فغانی بازی استقلال با نفت آبادان را سوت می زند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال فهرست داوران سه دیدار هفته بیست و هفتم لیگ برتر اعلام شد که بر این اساس علیرضا فغانی قضاوت تیم‌های استقلال و نفت آبادان را بر عهده دارد. فهرست داوران و کمک داوران سه بازی هفته بیست و هفتم به شرح زیر است:

پنجشنبه - 91/12/03

* تراکتورسازی تبریز - فجرسپاسی شیراز، ساعت 16، ورزشگاه یادگار امام تبریز

داور: تورج حق وردی، کمک‌ها: سعید علی نژادیان و سخاوت سلیمان نژاد، داور چهارم: حمید حاج ملک، ناظر داوری: بهرام مهر پیما

*سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 16، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: رضا سخندان و غلام آموزگار، داور چهارم: محمد حسن زاهدی‌‍فر، ناظر داوری: هدایت ممبینی

* استقلال تهران - نفت آبادان، ساعت 19، ورزشگاه آزادی تهران

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: محمد رضا کهوری و آرمان اسعدی، داور چهارم: علیرضا اکبریان، ناظر داوری: محمد علی فروغی