تلفات جاده اي در استان زنجان كاهش چشمگيري داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حافظ باباپور در دهمين جلسه كميته ايمني ، حمل و نقل و سوانح رانندگي افزود: استان زنجان به لحاظ قرارگيري در موقعيت خاص ترانزيتي از بارترافيكي بالايي برخورداراست اما با اين وجود،خوشبختانه تلفات ناشي ازسوانح وتصادفات جاده اي چهار سال متوالي كاهش داشته است.

وي با اشاره به هدفگذاري قانون برنامه پنجم توسعه كه كاهش سالانه 10 درصد تلفات جاده اي و به طور خاص وزارت راه و شهرسازي كه كاهش 15درصدي را مد نظر قرار داه است، ادامه داد : استان زنجان همواره در تحقق اين اهداف موفق عمل كرده است.

باباپور در ادامه با اشاره به فرا رسيدن سال نو وآغاز سفرهاي نوروزي افزود: لكه گيري موضعي در محورهاي مواصلاتي مهم وپر تردد ، خط كشي در محل هاي ضروري ، شستشوي علائم جاده اي توزيع نقشه راهنماي راه هاي استان و بروشور اطلاعات راهدارخانه ها كه در مواقع ضرورت پذيراي مسافران جاده اي خواهند بود از جمله فعاليت هايي است كه حوزه راهداري اين اداره كل جهت تسهيل سفرهاي نوروزي انجام خواهد داد.

مديركل راه وشهرسازي استان زنجان در استان همچنين از آمادگي 450 نفر از پرسنل به همراه 230 دستگاه ماشين آلات سبك وسنگين و 27 راهدارخانه فعال در استان خبر داد و اظهار داشت: آشكارسازي نقاط پرحادثه جهت كاهش تصادفات و پاكسازي محل عوارضي هاي زنجان _ قزوين و زنجان _ تبريز نيز از ديگر اقدامات مهم اين اداره كل است.

باباپور با اشاره به افزايش دوربين هاي نظارتي به 25 مورد در محورهاي مواصلاتي استان تأكيدكرد: مركزمديريت راههاي استان با سامانه پيامكي 1000241141 و تلفن گوياي 141 نيز جهت اطلاع رساني از آخرين وضعيت راه هاي استان در خدمت هموطنان ومسافرين نوروزي خواهد بود.

برگزاری کارگاه آموزش قصه گویی قرآنی وجذاب سازی روش‌های تدریس قرآنی

مسئول مرکز تربیت مربی فرهنگسرای قرآن و عترت زنجان از برگزاری کارگاه آموزش قصه گویی قرآنی و جذاب سازی روش‌های تدریس قرآنی در زنجان خبر داد.

سمیه سلیمی، با اشاره به اینکه شیوه‌های قصه‌ گویی در ارائه مفاهیم قرآنی بسیار مؤثر است، گفت: دوره آموزش قصه‎ گویی قرآنی و جذاب‌ سازی روش‌های تدریس قرآن با حضور یکی از اساتید مکتب القرآن قم به مدت سه روز و با حضور 150 نفر از خواهران علاقمند، برگزار خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر 400 نفر از خواهران قرآنی شهرستان زنجان به عنوان مربی قرآن در حال فعالیت بوده و تاکنون 40 نفر از آنان در دوره تربیت مربی قصه ‎گویی قرآنی ثبت ‌نام کرده ‌‎اند.

سلیمی تربیت مربیانی با پشتوانه علوم اسلامی و قرآنی قوی را وظیفه اصلی مراکز و مؤسسات تربیت مربی قرآنی دانست و افزود: با توجه به اینکه افراد شرکت کننده در دوره‌های فشرده مربیگری قرآن کریم، نیازمند پیش ‎نیازهایی همچون تسلط بر تجوید، ترتیل و مفاهیم قرآنی هستند، درصدی از این دوره‌ها به دلیل نادیده گرفتن این اطلاعات پایه ‌ای، از نظر استاندارد، دچار نقض هستند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه فعالیت این مرکز در راستای برگزاری دوره‌های تربیت مربی اصولی و ریشه‌ای قرآن کریم برنامه ‌ریزی شده است، گفت: این مرکز علاوه بر اجرای طرح‌های سراسری که از سوی سازمان دارالقرآن ‌الکریم کشور ابلاغ شده است، سعی بر این دارد که طرح‌ هایی با روش و موضوع جدید و جذاب در بین قرآنیان استان برگزار کند.

سلیمی افزود: در حال حاضر دوره‌های تدبر و تفکر در قرآن کریم، احکام قرآنی و حدیث از سوی فعالان مرکز تربیت مربی قرآن و عترت برنامه ریزی شده و در آینده اجرا می شود.

وی یادآور شد: دوره تربیت مربی قصه گویی قرآنی از (1 تا 3 اسفند) سال جاری در زنجان برگزار می شود.

علاقمندان جهت ثبت نام می ‌توانند به آدرس خیابان جاوید کوچه ستاری پلاک 60 موسسه قرآنی جنت الماوی مراجعه و یا با شماره3229868تماس بگیرند.