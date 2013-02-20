به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل تیرانداز مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان ظهر چهارشنبه در بازدید از فنی و حرفه ای گرگان بر توسعه کمی و کیفی آموزشهای مهارتی تاکید کرد.

وی رویکرد جدید سازمان را آموزش های بازار محور عنوان کرده و تعامل هرچه بیشتر مرکز با سایر دستگاه های اجرایی شهرستان را خواستار شد.

در نشست صمیمی سرپرست اداره کل با کارکنان نیز از همکاران مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران گرگان در برپایی نمایشگاه گذر مهارت که به مناسبت دهه فجر در پارک شهر گرگان برگزار شده بود تقدیر به عمل آمد.

محور جاده ارتباطي آق آباد به حاجي قوشان نيازمند مرمت است

فرماندار شهرستان گنبد کاووس به اتفاق بخشدار مرکزي و رئيس اداره راه ‏و شهرسازي و مسئولان محلي از جاده محور روستاهاي دهستان آق آباد به ‏حاجي قوشان بازديد کرد.‏

نورالله نوراللهي ابتدا از محور جاده ارتباطي آق آباد به حاجي قوشان که ‏محوري پر تردد است و علاوه بر شهرستان گنبد مسير تردد مردم ‏شهرستانهاي کلاله و مراوه تپه نيز هست

بازديد کرد و گفت: اين مسير که مسير پر ترددي است نيازمند ‏تعريض،ترميم و مرمت است تا مسير بازسازي و بهسازي شود.‏

وي در ادامه از حوزه علميه عرفان روستاي چاي قوشان بزرگ بازديد کرد ‏و با روحانيون و علماء دهستان آق آباد بحث و تبادل نظر کرد.‏

دور جدید کارگاههای آموزشی انیمیشن

تلاش واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری استان گلستان، دور جدید کارگاه‌های آموزشی انیمیشن(پویانمایی) در محل این مرکز واقع در گرگان، خیابان اول لشگر، فردوسی نهم برگزار خواهد شد.

مدیر واحد آموزش و پژوهش این مرکز با اعلام این خبر گفت: این کارگاه‌ها شامل آموزش مبانی انیمیشن، طراحی استوری‌بورد، طراحی کارکتر، تدوین، کارگردانی، صداگذاری و ... می‌باشد.

علی اصغر قدیمی در ادامه افزود: با توجه به ظرفیت و امکانات حوزه هنری استان در بخش انیمیشن در نظر داریم انشاءا... انیمیشن دو بعدی و سه بعدی را در سه مقطع مقدماتی، کاربردی و پیشرفته آموزش دهیم.

برگزاری دوره های توان افزایی برای امداد و نجات نوروزی

حوزه معاونت امداد و نجات به منظور آمادگی و تقویت تیم های امدادی خود در طرح امدادونجات نوروز 92 با برنامه ریزی آموزشهای منطقه ای اقدام به برگزاری دوره های توان افزایی کرده است.

این دوره ها با محوریت آموزش کار با خودروهای نجات ، آمبولانس ، حمل و انتقال مصدوم در مرکز استان برگزار شده است.

بیش از 750 نفراز امدادگران ونجاتگران و پرسنل کلیه شعب استان گلستان در این دوره ها شرکت کردند.

پيامد اطلاع رساني مناسب در عرصه بحران؛ ايجاد آرامش در جامعه

قائم مقام صدا و سیمای گلستان خاطرنشان كرد:ايجاد آرامش در جامعه و روحيه بخشي به مديران در زمان بحران پيامد برنامه ريزي و اطلاع رساني مناسب به شهرونداني است كه آسيب ديده اند.

ابوالحسن شير محمدي درجلسه كارگروه آموزش و اطلاع رساني مديريت بحران استان گلستان افزود: مدارس و نماز جمعه ها از جمله ديگر گذرگاه ها ومنابع مهم اطلاع رساني و ترويج فرهنگ ايمني در جامعه به شمار مي روند.

به گفته وي؛برنامه ريزي آموزش و اطلاع رساني در مديريت بحران با رويكرد پيشگيرانه موجب كاهش هزينه ها و برخورد مناسب مردم با حوادث خواهد شد.