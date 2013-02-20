تشکیل 570 پرونده تخلف اصناف در شهرستان دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، علی دیبا صبح چهارشنبه در نشست کمیسیون تنظیم بازار شهرستان دشتی اظهار داشت: هر چند از شرکت نمایشگاه‌های استان خواستیم تا در زمینه بازگشاهی نمایشگاه بهاره با ما همکاری کنند ولی متاسفانه با ما همکاری نکردند.

وی افزود: نمایشگاه بهاره شهرستان دشتی در 120 غرفه برپاشده و هدف از برپایی نمایشگاه بهاره در خورموج جلب رضایت خاطر مردم است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتی یادآورشد: هر چند اکثر غرفه ها از لحاظ کیفیتی و قیمت رضایتبخش بوده اند اما به 100 درصد نمی رسند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر روغن 17 هزار تومان به قیمت 15 هزار روغن 12 هزار تومان به قیمت 9 هزار تومان و با 20 درصد تخفیف عرضه می‌شود.

دیبا بیان داشت: پودردستی یک‌هزار و200 تومان به مبلغ 900 تومان حبوبات چهار هزار و 500 تومانی با سه هزار و 500 تومان و همچنین رب گوجه سه هزار و 200 تومانی در نمایشگاه با قیمت دو هزار 400 تومان، شکر هزار 600 تومانی در نمایشگاه به قیمت هزار و 250 تومان عرضه می‌شود.

وی گفت: توزیع مرغ نیز روزانه در نمایشگاه توزیع می شود و در 15 نقطه از شهرخورموج با قیمت پنج هزار و 100 تومان عرضه درحال عرضه است که اخیرا اعلام شده و از فردا مرغ چهار هزار و 800 تومان به مردم عرضه شود.

دیبا یادآورشد: تا پایان بهمن ماه تعداد هشت هزارو 875 مورد بازرسی در سطح شهرستان صورت گرفته که منجر به 570 پرونده شده است که در این زمینه متخلفین به 717 میلیون ریال محکوم شده اند.