سمينار فلسفه علم و مطالعات علم 8 و 9 اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز نخست این همایش که روز سهشنبه 8 اسفند برگزار خواهد شد، مقالات ذیل ارائه می شود: دکتر حسین معصومی همدانی با موضوع (تاریخ علم و فلسفه علم: یک نگاه سازمانی)؛ حنیف قلندری درباره (بررسی دلایل در نظر گرفتن افلاک متعدد برای توجیه حرکات سیارات و تعداد آنها در آثار هیئت دوره اسلامی)، امیر محمد گمینی نیز در باب (شمه علمی در آثار هیئت دوره اسلامی) سخنرانی می کنند.
همچنین صادق شهریار و دکتر ایرج نیک سرشت درباره (مقایسه نظرات بوعلی سینا، قطبالدّین شیرازی و علاءالدین علی قوشچی در خصوص فلک محدّدالجهات)، محمد حسین بادامچی با موضوع (بررسی فلسفه علم ماکس وبر با تأکید بر نسبت علم و ارزش)، محسن خادمی در مورد (فایرآبند و رهیافت او به نسبیگرایی و جامعهی آزاد)، مریم سادات جوادیون اصفهانی درباره (مهارت: حلقهی مفقوده در معرفت علمی نقش و جایگاه مهارت در معرفت علمی؛ با تأکید بر آرای مایکل پولانی) سخنرانهای روز اول این همایش به شمار می روند.
بر اساس این گزارش؛ محمد امین ربیع نیا درباره (علم متعارف و خطرات آن: علم متعارف، منطق اکتشاف و پیشرفت علم، ماجرای رویارویی پاپر و کوهن)، عطاالله حشمتی با موضوع (بازیها و پارادایمها: تلاشی برای بازخوانی تز قیاسناپذیری توماس کوهن، به کمک برخی مفاهیم فلسفه ویتگنشتاین متاخر) و کیوان الستی نیز پیرامون( تعریف اشارهای واژههای علمی: قرار است از آیندهای نامعلوم حرف بزنم) در روز سه شنبه 8 اسفند به ارائه مقالات خود می پردازند.
در چهارشنبه 9 اسفند و در دومین روز همایش مقالات زیر گزارش خواهد شد: ابوتراب یغمایی (جهان(ها) به چه میمانستـ(ند) اگر نظریه(های) میدان کوانتومی مطابقاشـ(ان) بود(ند)؟)، سحر حیدری فر (رئالیسم ساختاری و مسئله اینهمانی)، مجید داودی بنی( برساختن واقعگرایی تجربی: چرخش وجودی)، حسین شقاقی(مشی افلاطونی کواین نسبت به هویتهای ریاضی).
همچنین مصطفی مهاجری با موضوع(پارادوکس مشارکت رأی دهندگان و نظریه تصمیمِ شواهدگرا)، مریم راستی درباره (وقتى از ماژولاریتى گسترده حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟)، ناصر کریمی لقب و غلامحسین رحیمی، کتایون بهرامیان درباره ( "آبهای پنهانی و روشهای شناسایی آنها " در نظر کرجی و مقایسه آن با یافتههای جدید علم هیدرولوژی) و سید امیر سادات موسوی پیرامون(روش علمی ابوریحان بیرونی) به ارائه مقالات خود در روز چهارنشبه 9 اسفندماه می پردازند.
سخنرانی اختتامیه این همایش حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه خواهد بود که با عنوان «چگونگی بهرهمندی از تاریخ علم در تمدن نوین اسلامی» سخنرانی خواهد داشت.
در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه؛
سمينار فلسفه علم و مطالعات علم 8 و 9 اسفند برگزار می شود
سمینار دانشجویی فلسفه علم و مطالعات علم به همت گروه مطالعات علم مؤسسه 8 و 9 اسفندماه در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در روز نخست این همایش که روز سهشنبه 8 اسفند برگزار خواهد شد، مقالات ذیل ارائه می شود: دکتر حسین معصومی همدانی با موضوع (تاریخ علم و فلسفه علم: یک نگاه سازمانی)؛ حنیف قلندری درباره (بررسی دلایل در نظر گرفتن افلاک متعدد برای توجیه حرکات سیارات و تعداد آنها در آثار هیئت دوره اسلامی)، امیر محمد گمینی نیز در باب (شمه علمی در آثار هیئت دوره اسلامی) سخنرانی می کنند.
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