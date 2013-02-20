دستگيري توزيع کننده خطرناک مواد مخدر در ميانه

به گزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگ "محمد خشتگر" ضمن بيان اين خبر افزود: در پي اخبار واصله مبني بر اينکه شخصي به هويت (ع خ) 42 ساله اهل و ساکن ميانه در سطح اين شهرستان اقدام به تهيه و توزيع موادمخدر مي نمائيد که مراتب در دستور کار پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي قرار گرفت .

وي در ادامه بيان نمود: ماموران پس از انجام تحقيقات لازم و تاييد صحت خبر وشناسايي محل سکونت متهم وي را تحت تعقيب قرار داده و سرانجام در يک عمليات غافل گيرانه نامبرده را در حين خروج از منزل دستگير و در بازرسي بدني از وي مقدار 245گرم ترياک در 5 بسته آماده فروش کشف مي شود.

فرهنگ سازي از اولويت هاي مشاركت مردم در بحث امنيت ترافيكي است

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي آذربايجان شرقي گفت: بهترين مشاركت مردم در بحث امنيت ترافيكي، رعايت واحترام به قوانين راهنمايي و رانندگي مي باشد.

سرهنگ "مهدي پور پيغمبر" ضمن اعلام مطلب فوق افزود: امروزه بحث مشاركت مردم در امنيت عمومي و امنيت ترافيكي از اهميت بالايي برخوردار بوده و مردم با رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي مي توانند منشاء اثرات مطلوبي در اين زمينه باشند.

وي در ادامه بيان كرد: وسعت استان آذربايجان شرقي از نظر راه هاي ارتباطي و ترانزيتي و وجود 500 هزارانواع خودرو و 270 هزار موتور سيكلت مشاركت و همكاري مردم را مي طلبد تا با كوشش هم از حوادث ناگوار و تلفات رانندگي جلوگيري كرده و آمار تلفات وتصادفات را كاهش دهيم .

ارتباط هدفمند و تعامل با مردم سرفصل فعاليتهاي پليس

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي آذربايجان شرقي گفت : در صورت برقراري ارتباط بين مردم و نيروي انتظامي ميتوان شاهد اثر بخشي فعاليتهاي پليس بود.

سرهنگ "صمد فرامرزي" با تشريح اهميت تعامل پليس و مردم، گفت : نيروي انتظامي فعاليت گسترده اي را براي شناسايي آسيب هاي اجتماعي شروع كرده كه براي موفقيت در اين كار عظيم نيازمند همكاري مردم شهيد پرور هستيم .

وي ارتباط هدفمند و متقابل با مردم را نقطه عطف فعاليت هاي پليسي خواند و گفت: حمايت مردمي پشتوانه نيروي انتظامي است و پليس بدون پشتيباني قوي مردمي از رسيدن به اهداف خود باز خواهد ماند.