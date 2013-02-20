شیوه بازسازی در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی باید به عنوان الگو معرفی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، رئیس جمهور در جلسه امروز با اشاره به حجم بسیار سنگینی از کار که لازم است طی یک حادثه غیر مترقبه مثل زلزله انجام شود، از عملکرد بی نظیر و مثال زدنی ستاد بازسازی زلزله آذربایجان شرقی به عنوان یک رکورد دست نیافتنی در دنیا تشکر و قدردانی کرد.

احمدی نژاد تاکید کرد: شیوه بازسازی در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی باید به عنوان الگو و در قالب نظام نامه ای جامع تدوین و به عنوان الگو در این عرصه معرفی شود.

رئیس جمهور همچنین بر لزوم اطلاع رسانی دقیق و صحیح به افکار عمومی در موارد مشابه برای دستیابی به یک همراهی و همبستگی عمومی تأکید کرد.

وی با اشاره به یک میلیون و 500 هزار مسکن نوسازی شده در قالب مسکن مهر و دهها هزار واحد مسکونی بازسازی شده در مناطق مختلف زلزله زده تصریح کرد: هیچ یک از این واحدها در زلزله های بعد آسیب ندیده و اگر خانوارهای روستایی با کمک های که از سوی دولت برای بازسازی و نوسازی در نظر گرفته شده نسبت به نوسازی واحدهای خود اقدام کنند ضمن تأمین رفاه خانواده، از ایجاد خسارت هنگام حوادث غیرمترقبه جلوگیری خواهند کرد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به خصلت قدرشناسی مردم آذربایجان شرقی، از همت اهالی مناطق زلزله زده در کمک به حل سریع تر مسائل ناشی از زلزله تشکر کرد.

در ابتدای جلسه امروز دولت علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گزارش مبسوطی از اقدامات مرتبط با کمک رسانی و بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی ارائه کرد.



بر اساس اعلام رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دراثر زلزه آذربایجان شرقی 306 روستا آسیب صفر تا صددرصدی دیدند که تا قبل از فرا رسیدن فصل سرما کار احداث بیش از ده هزار واحد تخریب شده در این مناطق پایان گرفت و تعمیر و بازسازی بقیه واحدها ادامه دارد.

وی همچنین از تلاش های گسترده مسئولان برای رسیدگی به امور معیشتی مردم منطقه همزمان با بازسازی مناطق آسیب دیده خبر داد و این اقدامات را بسیار موثر دانست.



تابش همچنین مدل ارایه خدمت پس از حادثه زلزله آذربایجان شرقی را بسیار مناسب توصیف کرد و گفت: درحال تدوین شیوه نامه بازسازی و مشخص کردن وظایف دستگاههای مختلف در موارد مشابه هستیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حضور مقام معظم رهبری و اعضای هیئت دولت را در تسکین آلام مردم منطقه بسیار موثر دانست و از اقدامات هماهنگ و سریع دستگاههای دولتی از صدور مجوز تا ارسال تجهیزات تشکر و قدردانی کرد.