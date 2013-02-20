به گزارش خبرنگار مهر، الساندرو آمادیو ظهر چهارشنبه در پنجمین همایش نقش شرکتهای دانش بنیان در تولید ملی اظهار داشت: حدود یک سوم انرژی دنیا برای صنعت استفاده می‌شود که 40 درصد این انرژی در حوزه برق، 77درصد زغال‌سنگ و 37 درصد در حوزه گاز طبیعی مصرف می‌شود.

وی افزود: صنعت حدود یک سوم گازهای گلخانه‌ای و CO2 جهان را تولید می‌کند و بیشترین انرژی در جهان توسط کشورهای آمریکا، اروپا وکشورهای صنعتی مانند ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و چین مصرف می‌شود.

چین کمترین میزان بهینه‌سازی انرژی جهان را داراست

نماینده سازمان یونیدو ادامه داد: در میان کشورهای جهان چین بزرگ‌ترین درخواست‌کننده انرژی و کمترین بهینه‌‌سازی در مصرف انرژی را دارد.

وی کرد: کشورهایی مانند تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان و کشورهای منطقه خاورمیانه رتبه‌های بعدی را در میزان کم بهینه‌سازی انرژی و کشورهای اروپایی مانند ژاپن، کره جنوبی، آفریقا و آمریکا بهترین بهینه‌سازی انرژی را دارند دارند.

آمادیو اضافه کرد: کاهش گازهای گلخانه‌ای، بالا بردن قدرت رقابت و وادارکردن کمپانی‌ها برای تغییر رفتار سازمانی، پایداری و ادغام بهینه‌سازی در مصرف انرژی روزانه و ایجاد زیربنای قوی‌تر برای استفاده از دیگر انرژی‌ها از نقش‌های مهم مدیریت انرژی سیستم است که باید در تمام کشورها به کار گرفته شود.