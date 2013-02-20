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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

الساندرو آمادیو:

منافع ملی ایران در گرو بهینه‌سازی انرژی است / چین کمترین میزان بهینه‌سازی انرژی جهان را داراست

منافع ملی ایران در گرو بهینه‌سازی انرژی است / چین کمترین میزان بهینه‌سازی انرژی جهان را داراست

اصفهان – خبرگزاری مهر: نماینده سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل در ایران با بیان اینکه منافع ملی ایران در گرو بهینه‌سازی انرژی گفت: به دلیل ارزان‌قیمت بودن انرژی در ایران با بهینه‌سازی صحیح می‌توان صرفه‌جویی‌های زیادی در مصرف انرژی انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، الساندرو آمادیو ظهر چهارشنبه در پنجمین همایش نقش شرکتهای دانش بنیان در تولید ملی اظهار داشت: حدود یک سوم انرژی دنیا برای صنعت استفاده می‌شود که 40 درصد این انرژی در حوزه برق، 77درصد زغال‌سنگ و 37 درصد در حوزه  گاز طبیعی مصرف می‌شود.

وی افزود: صنعت حدود یک سوم گازهای گلخانه‌ای و CO2  جهان را تولید می‌کند و بیشترین انرژی در جهان توسط کشورهای آمریکا، اروپا وکشورهای صنعتی مانند ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و چین مصرف می‌شود.

چین کمترین میزان بهینه‌سازی انرژی جهان را داراست

نماینده سازمان یونیدو ادامه داد: در میان کشورهای جهان چین بزرگ‌ترین درخواست‌کننده انرژی و کمترین بهینه‌‌سازی در مصرف انرژی را دارد.

وی کرد: کشورهایی مانند تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان و کشورهای منطقه خاورمیانه رتبه‌های بعدی را در میزان کم بهینه‌سازی انرژی و کشورهای اروپایی مانند ژاپن، کره جنوبی، آفریقا و آمریکا بهترین بهینه‌سازی انرژی را دارند دارند.

آمادیو اضافه کرد: کاهش گازهای گلخانه‌ای، بالا بردن قدرت رقابت و وادارکردن کمپانی‌ها برای تغییر رفتار سازمانی، پایداری و ادغام بهینه‌سازی در مصرف انرژی روزانه و ایجاد زیربنای قوی‌تر برای استفاده از دیگر انرژی‌ها از نقش‌های مهم مدیریت انرژی سیستم است که باید در تمام کشورها به کار گرفته شود.

کد مطلب 2002649

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