به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر امیرنیا سرپرست اداره کل هنرهای تجسمی و دبیر شورای سیاست‌گذاری این دوره از جشنواره گفت: همه هنرها با الهام از هنرهای تجسمی که فرم، رنگ و طرح هستند پا به عرصه وجود گذاشتند که بهره‌مندی از قابلیت و توانمندی آنها برای شناسایی هر چه بیشتر هنرهای تجسمی ضروری است. هنرها می‌توانند مکمل یکدیگر باشند و زیبایی را در منظر و مرئای دیگران به نمایش بگذارند.

وی افزود: مسلما افرادی هستند که علاقه وافری به هنرهای تجسمی و توسعه و ترویج آن دارند اما توانایی لازم برای خلق اثر تجسمی را ندارند بلکه می توانند با چشم دوربین تلاش و کوشش هنرمندان را ثبت و ماندگار و از منظرهای مختلف به این عرصه نگاه کنند.

امیرنیا سینمای مستند را برخوردار از ظرفیت‌های بالا دانست و بیان کرد: فیلم به‌ویژه مستند اولا می تواند از گوشه گوشه کشور اسلامی هنرهای تجسمی و هنرمندان این عرصه را به جامعه معرفی کند. ثانیا می تواند هنرهایی که در حال فراموش شدن است ثبت و یا بستر بازآفرینی آنها را فراهم کند. ثالثا فیلمساز توانایی خودش را در عرصه فیلمسازی به منصه ظهور بگذارد.

سرپرست اداره کل هنرهای تجسمی با اشاره به جایگاه ویژه سینمای مستند در جهان ادامه داد: در فیلم های بلند سینمایی هنرپیشگان نقش اصلی را براساس فیلمنامه ایفا می کنند اما در فیلم‌های مستند فردی که کننده‌کار است، خود نقش اصلی را بدست می‌گیرد از این رو فیلم مستند از جایگاه ویژه ای در جهان برخوردار است.

وی فیلمسازی در عرصه هنرهای تجسمی را سخت اما لذت‌بخش توصیف و اظهار کرد: هنرمند عرصه فیلمسازی با نگاه تیزبین خود، نکات قابل تامل جامعه که دیگران قادر به دیدن آنها نیستند را استخراج، ضبط و به نمایش عمومی می گذارد. علیرغم تاثیرات بسیار زیادی که هنرهای تجسمی در زندگی مردم دارد به واسطه اینکه همه امور زندگی را تشکیل می دهد، اما توجه به آن ها کمرنگ است. از این رو باید گروهی همچون فیلمسازان مستند این توجه را به هنرهای تجسمی جلب کنند که این رسالت عرصه فیلمسازی است.فیلم می تواند هم هنرمندان تجسمی را به جامعه بشناساند و هم هنرهای خلاقانه و بدیع آنان را فراگیر کند.

امیرنیا به نقش رسانه ملی در حمایت از مستندسازان اشاره کرد و در این باره گفت: رسانه ملی نیز باید به طور جدی از این هنرمندان پرتلاش حمایت کند و علاوه بر برنامه سازی نسبت به غنی سازی اوقات فراغت مردم، استعدادهای بالقوه را به سمت ساماندهی دانش و توانمندی سوق دهد تا بیش از پیش شاهد چهره های شاخص در عرصه تجسمی باشیم.

دبیر شورای سیاست گذاری این دوره از جشنواره با ابراز خرسندی از برپایی دومین دوره بخش فیلم های مستند تجسمی، اظهار کرد: دومین سال این بخش سینمایی با مشارکت هنرمندان سخت کوش و دقت نظر داوران در جشنواره تجسمی فجر فعال است و بر خود فرض می دانم از علیرضا قاسم‌خان که دبیری این دوره از فیلم های مستند تجسمی را پذیرفتند و با تمام وجود فیلم‌های تولیدی در این عرصه را جمع آوری کردند، تشکر کنم.

وی ابراز امیدواری کرد بخش فیلم‌های مستند تجسمی آنقدر فراگیر شود تا دغدغه‌ای باشد برای افراد حرفه ای و آماتور که هرجا آثاری یا هنرمندی را که در عرصه عنرهای تجسمی فعالیت می‌کنند را به جامعه داخل و خارج بشناسانند.

سرپرست اداره کل هنرهای تجسمی در ادامه تصریح کرد: مسئولان جشنواره انتظار داشتند تا سازمان سینمایی کشور حمایت جدی از تولید آثار و از این بخش سینمایی جشنواره تجسمی می کردند که امیدوارم برترین‌های بخش فیلم‌های مستند تجسمی مورد حمایت جدی این سازمان و همچنین رسانه ملی قرار گیرد.

وی همچنین درباره عرضه عمومی فیلم‌های برتر تجسمی توضیح داد: در صورتی که مستندسازان و صاحبان فیلم، مالکیت معنوی آثار خود را در اختیار ما قرار دهند، در تبادل فیلم‌ها با سایر موزه‌ها آثار را در اختیار دیگران قرار می‌دهیم.

امیرنیا گفت: مرکز هنرهای تجسمی در بخشی از فعالیت‌های خود، تصمیم گرفت تا شناسایی فیلم مستند در عرصه هنرهای تجسمی را صورت دهد، امیدواریم با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و همچنین سازمان سینمایی کشور بستر عرضه عمومی آثار برتر را فراهم شود و سازندگان آن ها مورد حمایت قرار گیرند.

وی خبر داد: دوره های آتی جشنواره برای حمایت از برترین های بخش فیلم های مستند تجسمی و همچنین پربارتر شدن این بخش سینمایی با مراکز سینمایی بویژه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی وارد مذاکره خواهیم شد.