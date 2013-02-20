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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

فردا در قم/

نمایشگاه "جلوه‌های تبلیغ گروهی" برگزار می‌شود

نمایشگاه "جلوه‌های تبلیغ گروهی" برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از برپایی نمایشگاه جلوه‌های تبلیغ گروهی با حضور 54 گروه تبلیغی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید روستا آزاد در مصاحبه مطبوعاتی که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: نمایشگاه جلوه‌های تبلیغ گروهی ساعت 9 و 30 دقیقه روز پنج شنبه با حضور حجت الاسلام مروی افتتاح می‌شود.

وی بیان داشت: به منظور انسجام و اثربخشی امر تبلیغ دین، مجموعه‌هایی تحت عنوان گروه‌های تبلیغ شکل گرفتند که ماموریت آنان انجام فعالیت‌های گروهی و حضور در مناطق خاص و مورد نیاز می‌باشد.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به اهداف برپایی این نماشگاه عنوان کرد: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم جهت تقویت فرهنگ تبلیغ گروهی، برای نیل به شبکه تبلیغی منسجم و فعال، اقدام به برپایی نمایشگاه "جلوه‌های تبلیغ" نموده است.

وی با اشاره به اینکه 253 گروه تبلیغی در حوزه علمیه قم فعالیت دارند، اضافه کرد: 54 گروه تبلیغی دارای فعالیت‌های برجسته علمی، فرهنگی و تبلیغی در این نمایشگاه حضور دارند.

حجت الاسلام روستاآزاد تصریح کرد: در این نمایشگاه هفت گروه مجازی، چهار گروه در تبلیغات رسانه‌ای و مکتوب و گروه‌های دیگر در بخش آموزش دانش آموزی و گروه‌هایی نیز مستقیما در حوزه تبلیغ نوین فعالیت دارند.

وی افزود: این نمایشگاه ساعت 9 و سی دقیقه روز پنج شنبه در سالن همکف مرکز همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افتتاح می‌شود و تا روز پنج شنبه مورخ 10 اسفند ادامه خواهد داشت.

خاطرنشان می‌شود این نمایشگاه صبح‌ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 16 الی 19 جهت بازدید علاقمندان دایر است.


 

کد مطلب 2002660

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