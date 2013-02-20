به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید روستا آزاد در مصاحبه مطبوعاتی که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: نمایشگاه جلوه‌های تبلیغ گروهی ساعت 9 و 30 دقیقه روز پنج شنبه با حضور حجت الاسلام مروی افتتاح می‌شود.

وی بیان داشت: به منظور انسجام و اثربخشی امر تبلیغ دین، مجموعه‌هایی تحت عنوان گروه‌های تبلیغ شکل گرفتند که ماموریت آنان انجام فعالیت‌های گروهی و حضور در مناطق خاص و مورد نیاز می‌باشد.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به اهداف برپایی این نماشگاه عنوان کرد: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم جهت تقویت فرهنگ تبلیغ گروهی، برای نیل به شبکه تبلیغی منسجم و فعال، اقدام به برپایی نمایشگاه "جلوه‌های تبلیغ" نموده است.

وی با اشاره به اینکه 253 گروه تبلیغی در حوزه علمیه قم فعالیت دارند، اضافه کرد: 54 گروه تبلیغی دارای فعالیت‌های برجسته علمی، فرهنگی و تبلیغی در این نمایشگاه حضور دارند.

حجت الاسلام روستاآزاد تصریح کرد: در این نمایشگاه هفت گروه مجازی، چهار گروه در تبلیغات رسانه‌ای و مکتوب و گروه‌های دیگر در بخش آموزش دانش آموزی و گروه‌هایی نیز مستقیما در حوزه تبلیغ نوین فعالیت دارند.

وی افزود: این نمایشگاه ساعت 9 و سی دقیقه روز پنج شنبه در سالن همکف مرکز همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افتتاح می‌شود و تا روز پنج شنبه مورخ 10 اسفند ادامه خواهد داشت.

خاطرنشان می‌شود این نمایشگاه صبح‌ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 16 الی 19 جهت بازدید علاقمندان دایر است.



