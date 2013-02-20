ارومیه میزبان اولین جشنواره علم، فناوری و شکوفایی

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر بخشایی ظهر چهارشنبه در نشست خبری در خصوص جزئیات این جشنواره افزود: این جشنواره 6 الی 8 اسفندماه امسال با هدف معرفی مخترعان و نخبگان این استان به سرمایه گزاران و صاحبان صنعت در بخش دولتی و غیر دولتی در ارومیه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره مختص ابتکارات و اختراعات و مخترعین استانی است که با رویکرد اقتصاد مقاومتی طراحی شده است اظهارداشت: 169 اثر به این جشنواره ارسال شده که از این تعداد 80 اثر برگزیده انتخاب شده است.

بخشایی ادامه داد: در این جشنواره شش طرح از کشاورزی و شیلات، 32 طرح برق و مخابرات، 30 طرح مکانیک و صنعت، پنج طرح عمرانی و 10 طرح نیز بهداشت و پزشکی، مجوز ورود به این جشنواره را کسب کرده اند.

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری آذربایجان غربی افزود: در این جشنواره پنج کمیته شامل کمیته بهداشت و پزشکی، کمیته برق و الکترونیک و مخابرات، کمیته کشاورزی و شیلات، کمیته مکانیک و صنعت و کمیته عمران فعال بودند که بررسی آثار ارسال را بر عهده داشتند.

بخشایی یاد آور شد: از مجموع طرح های پذیرفته شد، شش طرح به عنوان طرح برتر انتخاب و جوایزی نقدی و تسهیلات برای راه اندازی خط تولید و انبوه سازی برای منتخبین از سوی صندوق حمایت از نوآوران اهدا خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه و کارگاه آموزشی تحت عنوان فن بازار یابی برای تجاری سازی اختراعات و آموزش نحوه ثبت و قرارداد و کارهای حقوقی از بخش های جنبی این جشنواره است.