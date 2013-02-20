ضرورت اتخاذ رویکرد اخلاقی در تمامی امور جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین ظهر چهارشنبه در جمع اعضای شورای شهر یادآور شد: دقت و تامل در آرمان ها و مبانی انقلاب اسلامی، قانون اساسی و دیدگاه های حضرت امام خمینی (ره ) و مقام معظم رهبری به مانشان می دهد که پایبندی به اصول اخلاقی خاصه در حوزه سیاست جزء لاینفک نظام سیاسی انقلاب اسلامی است.

عضو شورای شهر گرگان بر ضرورت توجه به اخلاق اجتماعی در عرصه های خدمت به جامعه تاکید کرد.

گرزین با بیان اینکه همه کسانی که قصد حضور در عرصه خدمت دارند باید براساس مبانی دینی و اسلامی و به دور از بد اخلاقی به معرفی خود و برنامه های اساسی خود پرداخته و در همه احوال خداوند را ناظر بر اعمال خود بدانند، گفت: یادمان باشد مردم شریف و هوشیار ما به عملکردهای ما نگاه می کنند نه به گفتار و شعار ما.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت ها و مدیریت ها موهبت الهی است، افزود: جهت قدردانی و تشکر از این نعمت الهی باید تمام جهد و تلاش خویش را در عرصه خدمت گزاری به مردم فهیم و

شریف مصروف داریم و از هیچ کوششی دریغ نورزیم.

این عضو شورا با بیان اینکه انقلاب اسلامی بعنوان یک تحول بزرگ دینی و اجتماعی در عرصه سیاسی دستاوردهای بزرگی به همراه داشته است، اظهار داشت: در جهان بینی اسلامی که انقلاب اسلامی در بستر آن شکل گرفت و به پیروزی رسید تمام افراد و احاد بشری مخاطب احکام اخلاقی هستند و اخلاق محوری از مهمترین مولفه های سیاست اخلاقی است که از جمله مصادیق آن می توان به ضرورت تطابق میان گفتار و کردار، پایبندی به تعهدات و میثاقها، لزوم پرهیز از بکارگیری مکر و فریب در حوزه قدرت سیاسی، لزوم پرهیز از سخن دروغ یا وعده کاذب در حوزه قدرت سیاسی، اقامه عدل و داد در میان مردم و پرهیز از ظلم اشاره کرد.