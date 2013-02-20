امامزادگان اولین نماد شیراز و فارس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محی الدین طاهری در جمع مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان فارس و اعضاء اتحادیه مهمان پذیران استان فارس، از زحمات مهمان پذیر داران و هتلداران استان تشکر کرد و گفت: صنعت هتل داری امروزه به صنعتی مدرن در کشور تبدیل شده است.

وی گفت: سیر در زمین و نظر انداختن به تاریخ گذشتگان موجب ساخته شدن انسان می شود و همانگونه که قرآن کریم فرموده است« سیرو فی الارض» ، از دیدگاه قرآن یکی از راه های تربیت بشر همین سیر در زمین است.

دبیر جامعه روحانیت شیراز تصریح کرد: جامعه هتلداران و مهمانپذیران ، پیشانی شهر و استان هستند و باید نماد تمام زیبایی های شهر شیراز و استان فارس باشند.

وی خاطرنشان ساخت: اگر بخواهیم جامعه هتلداران و مهمانپذیر داران استان فعال باشند و استان و شهرمان را به خوبی به همه ایران و جهان معرفی کنند باید همه مسئولین برای رفع مشکلات آنها تلاش کنند و با ارائه چهره ای زیبا و مناسب از شهر مقدس شیراز و استان فارس، و معرفی مناسب همه پتانسیل های مذهبی، فرهنگی و گردشگری این شهر و استان شرایط را برای جذب گردشگر مهیا کنند.

حجت الاسلام طاهری در بخش دیگری از سخنانش به اجاره دادن منازل مبله در شیراز اشاره کرد و بیان داشت: منازل مبله به جامعه هتلداری ضربه می زند و همه مسئولین باید برای جمع کردن این موضوع با جدیت تمام برنامه ریزی و تلاش کنند.

رئیس نهاد نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به دوران 8 ساله دفاع مقدس، اظهار داشت: دوران جنگ تحمیلی هم با همه سختی ها و فشارها پشت سر گذاشته شد و خود آن مشکلات و فشارها باعث پیشرفتهای فراوانی در جامعه شد.

وی ادامه داد: همانگونه که در طول انقلاب اسلامی فشارها و مشکلات مختلف را پشت سر گذاشتیم، به برکت وجود امام زمان( روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه فداء) و عنایات الهی همه مشکلات کنونی جامعه برطرف خواهد شد.

در ابتدای این جلسه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از وضعیت هتل ها و مهمانپذیرهای استان و نحوه ارائه خدمات آنها گزارشی ارائه داد و نماینده اتحادیه هتلداران و مهمانپذیر داران استان فارس نیز به طرح مشکلات و خواسته های صنف مطبوع خویش پرداخت.