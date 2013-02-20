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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۰۴

پرمخاطب ترین کتاب ها در  ایستگاه های مطالعه البرز/

موضوعات کودک و نوجوان و ادبیات داستانی در صدر فهرست مطالعه جای دارد

موضوعات کودک و نوجوان و ادبیات داستانی در صدر فهرست مطالعه جای دارد

کرج - خبرگزاری مهر: کارشناس ایستگاه مطالعه در نهادکتابخانه های عمومی البرز "کودک و نوجوان" و " ادبیات داستانی" را پر مخاطب ترین کتاب های امانت گرفته شده در ایستگاه های مطالعه البرز برشمرد.

میثم شیخ حسنی در گفتگو با خبرنگارمهر، درخصوص کتاب های امانت گرفته شده در ایستگاه های مطالعه گفت:  در مدت زمان دو هفته که از افتتاح ایستگاه های مطالعه در استان البرز می گذرد بیشترین کتاب ها با موضوعات " کودک و نوجوان"  و " ادبیات داستانی" به امانت گرفته شده است.

وی افزود: کتاب " اولین قلک من"، " شُر شُر شعر بارون" و "رنگ بارون"  جزو پرمخاطب ترین کتاب های حوزه کودک و نوجوان بوده است.

این کارشناس کتاب طنز " جشن پتو" و " مدیر مدرسه " جلال آل احمد را نیز در زمره فهرست کتاب های حوزه ادبیات داستانی ذکر کرد که در این مدت با استقبال زیادی مواجه شده اند.

حسنی گفت: کتاب " انوار آسمانی از فضایل رحمانی" نیز از کتاب های مذهبی است که در ایستگاه های مطالعه استان مخاطب خاص خودش را دارد.

در حال حاضر 4 ایستگاه مطالعه در محل استانداری البرز، ساختمان مرکزی پست، بیمارستان البرز و ترمینال شهید کلانتری در استان البرز  ایجاد شده است و تازه های کتاب  را در ایستگاه هایی ویژه به امانت اهالی کتاب می گذارد.

مخاطبان کتاب های ایستگاه های مطالعه 2 هفته فرصت دارند تا کتاب های به امانت گرفته شده را به نزدیک تر ایستگاه  مطالعه در استان و یا یکی از کتابخانه های نهاد عمومی کتابخانه ها تحویل دهند.

 

کد مطلب 2002708

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