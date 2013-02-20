موضوعات کودک و نوجوان و ادبیات داستانی در صدر فهرست مطالعه جای دارد

میثم شیخ حسنی در گفتگو با خبرنگارمهر، درخصوص کتاب های امانت گرفته شده در ایستگاه های مطالعه گفت: در مدت زمان دو هفته که از افتتاح ایستگاه های مطالعه در استان البرز می گذرد بیشترین کتاب ها با موضوعات " کودک و نوجوان" و " ادبیات داستانی" به امانت گرفته شده است.

وی افزود: کتاب " اولین قلک من"، " شُر شُر شعر بارون" و "رنگ بارون" جزو پرمخاطب ترین کتاب های حوزه کودک و نوجوان بوده است.

این کارشناس کتاب طنز " جشن پتو" و " مدیر مدرسه " جلال آل احمد را نیز در زمره فهرست کتاب های حوزه ادبیات داستانی ذکر کرد که در این مدت با استقبال زیادی مواجه شده اند.

حسنی گفت: کتاب " انوار آسمانی از فضایل رحمانی" نیز از کتاب های مذهبی است که در ایستگاه های مطالعه استان مخاطب خاص خودش را دارد.

در حال حاضر 4 ایستگاه مطالعه در محل استانداری البرز، ساختمان مرکزی پست، بیمارستان البرز و ترمینال شهید کلانتری در استان البرز ایجاد شده است و تازه های کتاب را در ایستگاه هایی ویژه به امانت اهالی کتاب می گذارد.

مخاطبان کتاب های ایستگاه های مطالعه 2 هفته فرصت دارند تا کتاب های به امانت گرفته شده را به نزدیک تر ایستگاه مطالعه در استان و یا یکی از کتابخانه های نهاد عمومی کتابخانه ها تحویل دهند.