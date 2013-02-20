به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آغاز فعاليت رسمي هيئت ورزشهاي سهگانه استان قم به سرپرستي مرتضي مختاري مسئول فعلي تربيت بدني و تندرستي آموزش و پرورش قم اين هيئت در دو سال اخير دو رئيس را در راس كار خود ديده است.
ابتدا مهدي توكلي به مدت دو سال اولين رئيس هيئت ورزشهاي سه گانه استان قم بود و بعد از جدايي وي از اين هيئت، از پائيز امسال نيز كاظم مجتبايي رياست هيئت ورزشهاي سهگانه قم را كه در حال حاضر يكي از هيئت ورزشي فعال در استان مقدس قم است بر عهده دارد.
تا پيش از حضور مجتبايي در هيئت سه گانه استان قم رقابتهاي اين هيئت ورزشي در قالب مسابقات دو گانه (دوچرخهسواري و دو و ميداني) به انجام ميرسيد و دليل اين اتفاق نيز نداشتن استخر اختصاصي براي برگزاري رشته شنا بود تا اين رقابتها به معني واقعي يعني سه گانه برگزار شود.
با حضور كاظم مجتبايي در رياست هيئت ورزشهاي سه گانه استان قم به نظر ميرسد وي افكار و انديشههاي جديدي براي توسعه سه گانه در قم دارد چرا كه در نخستين اقدام با در نظر گرفتن استخر براي اين رشته، مسابقات سه گانه در قم برگزار خواهد شد.
اين در حاي است كه سه گانه در سالهاي كوتاه فعاليت خود در قم، ورزشكاران بسيار مستعدي را به خود جذب كرده است به طوريكه آنها در مسابقات ليگ و قهرماني سهگانه كشور موفقيتهاي قابل توجهي براي ورزش قم به ارمغان آوردهاند.
هيئت سهگانه قم ارزيابي عملكرد سالانهاي كه از سوي فدراسيون اين رشته اعلام ميشود، همواره جزو هيئتهاي برتر كشور قرار داشته و در قم استعدادهاي بسيار زيادي دارد كه در سالهاي اخير با كمترين امكانات موفقيتهاي زيادي در رقابتهاي ليگ و قهرماني كشور كسب كردهاند و در صورتي كه بيشتر به اين رشته توجه شود، ميتواند افتخارات بيشتري براي ورزش استان به ارمغان بياورند.
حضور مستمر ورزشكاران سه گانه در تمرينهاي طاقتفرسا براي حضوري موفق در مسابقات ليگ و قهرماني كشور مطمئنا مستلزم حمايتهاي جدي مالي از آنهاست و ورزشكاران اين هيئت اميدوارند برگزاري پيكارهاي جام فجر باب جديدي در توسعه اين رشته باشد.
اين در حالي است كه جام فجر سه گانه قم ابتدا با مسابقه شنا در مسافت 300 متر در استخر شهيد بنيادي مجموعه ورزشي نخلستان سپاه علي بن ابي طالب (ع) قم در روز پنجشنبه سوم اسفند ماه آغاز ميشود و سپس در روز جمعه چهار اسفند پيكارهاي دو و ميداني و دوچرخه سواري در بستر رودخانه قم، تقاطع بلوار امام رضا به سمت پرديسان به انجام خواهد رسيد.
مسابقات سه گانه گراميداشت دهه مبارك فجر و ميلاد امام حسن عسگري (ع) در دو رده سني زير 17 و بالاي 17 سال برگزار مِيشود و از سوي هيئت سه گانه قم فراخوان شركت در اين رقابتها در استخرها، پايگاههاي بسيج و سايت نيروي انتظامي و هيئت دوچرخه سواري قم صورت گرفته است.
طبق برنامه ريزي هيئت ورزشهاي سه گانه استان قم ثبت نام از علاقمندان به شركت در اين دوره از پيكارها تا امشب از 19 تا 21 در دفتر اين هيئت واقع در مجموعه ورزشي شهيد حيدريان و همچنين پايگاههاي بسيج، تربيت بدني نيروي انتظامي و سپاه قم انجام ميشود.
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