مردم تشنه ادبيات دفاع مقدس هستند/ انتشار 49هزار عنوان كتاب در سال جاري

به گزارش خبرنگار مهر، علي اسماعيلي صبح چهارشنبه در آیین آغاز به کار نمايشگاه سراسري كتاب يزد با اشاره به علاقه و توجه مردم به ادبیات داستانی در حوزه دفاع مقدس و انقلاب اظهار داشت: کتاب داستانی "نورالدین پسر ایران" به چاپ سی و سوم رسیده و گویای این است که مردم تشنه ادبیات داستانی در حوزه دفاع مقدس و انقلاب هستند.

وي، میزان تولیدات و تعدد عناوین کتاب در کشور را خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: کشور ایران رتبه دهم در حوزه تولید و نشر کتاب را به خود اختصاص داده است به طوری که سالانه 260 میلیون کتاب با 69 هزار عنوان در کشور چاپ و منتشر می شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری بیش از 49 هزار عنوان کتاب تولید و منتشر شده، ادامه داد: کشور ایران در سطح منطقه رتبه اول تولید کتاب را به خود اختصاص داده است.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد از برتری تولیدات آثار در حوزه دین و اسلام نسبت به تولید آثار در سایر حوزه ها خبر داد و اضافه کرد: تولید کتاب در زمینه کوک و نوجوان در رتبه دوم قرار دارد که در سال جاری با رشد 10 درصدی روبرو بوده است.

وی در عین حال افزود: در 10ماهه اول سال جاری همچنین 900 عنوان کتاب بیش از یکبار چاپ و منتشر شده است.

اسماعیلی در ادامه میزان سرانه مطالعه در کشور را 17 دقیقه اعلام کرد و این میزان را برای کشور ناکافی دانست.

وی با تاکید بر اینکه باید در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود تا میزان مطالعه افزایش یابد بیان داشت: اینکه تنها در زمان های خاص به مقوله کتاب و کتابخوانی توجه داشته باشیم جالب نیست بلکه باید به گونه ای مردم را برای مطالعه در هر زمان و مکانی ترغیب کرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در زمینه افزایش سرانه مطالعه نیاز به یک نهضت داریم تصریح کرد: برنامه ریزی در این زمینه باید طوری باشد تا مردم روز به روز بیشتر به مطالعه ترغیب باشند.

وی با تاکید بر استفاده از متدهای جدید در تولید کتاب گفت: همه دست ‌اندرکاران تولید کتاب باید با هدف ارتقای سرانه کتابخوانی و تولید آثار ارزشمند در این زمینه گام بردارند.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در ادامه با اشاره به راه اندازی بنیاد ادبیات داستانی در کشور، این بنیاد را پاتوقی مناسب برای نویسندگان متعهد و انقلابی کشور برشمرد.

اسماعيلي با تاکید بر بهره گیری و استفاده به موقع از ظرفیت و پتانسیل های بنیاد ادبیات داستانی خواستار توجه نویسندگان به این بنیاد شد.

وی اضافه کرد: این بنیاد طی برنامه ریزی صورت گرفته در نظر دارد جشنواره های متنوع فرهنگی نظیر جشنواره نوقلمان را برگزار کند.

اسماعیلی در بخشی از سخنان خود به راه اندازی 31 ایستگاه مطالعه اشاره کرد و گفت: این ایستگاه‌ها برای افزایش سرانه مطالعه و تهیه آسان کتاب راه اندازی شد.

وی در ادامه از استاندار یزد و مدیران اجرایی دیگر استان‌ها خواست که در خصوص احداث و راه اندازی فروشگاه زنجیره ای کتاب تلاش کنند.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد گفت: یکی از آرزوهای دیرینه مقام معظم رهبری راه اندازی این فروشگاههاست که امیدواریم با همت مدیران اجرایی کشور هرچه زودتر این امر مهم برای مردم محقق شود.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه کتاب و نشر در استان یزد از انتشار 110 عنوان کتاب در سال جاری در استان خبر داد و افزود: یزد در سطح کشور در این زمینه در جایگاه شانزدهم قرار گرفته است که با همت مسئولان این رتبه افزایش خواهد یافت.

به گزارش مهر، نمایشگاه كتاب يزد علاوه بر بخش‌های متعارف در همه نمایشگاه‌های استانی، دارای بخش ویژه کتب پیامبر اعظم (ص)، بخش ویژه کتب حوزه و بخش ویژه کتب دانشگاهی است.

پنجمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان یزد پنجمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان یزد با حضور 300 ناشر و با ارائه 35 هزار عنوان کتاب در 200 غرفه در دانشگاه یزد آماده بازديد علاقمندان است.