تحریم ها شریط مناسبی برای حرکت به سوی اقتصاد بدون نفت فراهم کرده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مراغه احمد علیرضا بیگی ظهر امروز در جمع اهالی روستای آغجری شهرستان مراغه در این باره گفت: اجرا نشدن این طرح اهداف سیاسی داشت که از اثرات نامطلوب آن افزایش شیب تند قیمت ها در جامعه و پایین آمدن قدرت خرید مردم بود.

وی افزود: تفاوت فاحش در قیمت های داخلی و خارجی باعث به وجود آمدن خسارت هایی برای کشور و شرایط غیر واقعی و خسارات زیادی به حوزه های اقتصادی شد.

علیرضا بیگی در ادامه با اشاره به وجود تحریم ها علیه کشورمان ادامه داد: شرایط به جود آمده فرصت مناسبی فراهم کرده تا در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای داشتن اقتصاد بدون نفت گام های موثری برداریم.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تحریم ها موجب شکوفایی علمی ایران در زمینه های مختلف شده است گفت: توزیع نامناسب ثروت نفت در سه دهه گذشته روش های غلط اقتصادی در کشور را رقم زده که این سازو کارها باید تغییر کند و عموم مردم از ثروت ملی خود بهره مند شوند.

وی با تاکید بر تاثیر انقلاب اسلامی در حرکت های بیداری اسلامی در منطقه و جنبش های آزادی خواهی در جهان ابراز داشت: امروز جمهوری اسلامی الهام بخش تمام حرکت ای آزادی خواهانه است و دشمن بر همین اساس تلاش خود برای ممانعت از صدور انقلاب را با روش های مختلف به کار بسته است.