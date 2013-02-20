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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۰

غیاثی راد:

نخستین یادواره بانوان شهیده سپاه سلمان در زاهدان برگزار شد

نخستین یادواره بانوان شهیده سپاه سلمان در زاهدان برگزار شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از برگزاری نخستین یادواره بانوان شهید سپاه سلمان در زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین یادواره بانوان شهیده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان  با همکاری جامعه بسیج زنان سپاه سلمان و با حضور معاون روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور در تالار اشراق مجتمع  فرهنگی و ارشاد اسلامی زاهدان برگزار شد.

معاون روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور با بیان اینکه  بنای فرهنگی کنگره بانوان شهیده  تداوم راه زنان مقاوم و پیرو  ولایت فقیه  و استمرار حرکت انبیا و ائمه معصومین است در نخستین کنگره بانوان شهیده سپاه سلمان  در زاهدان گفت: در جوار اسطوره ها ی ساختگی تاریخ مانند رستم و سهراب ، کشور ایران  شهیدانی از جمله شهیده ناروئی، فاتحی کرجوی و یا  ترکان  در خود جای داده است که بهترین الگوهای زنده در جهان به شمار می آیند.

سردار داوود غیاثی راد یادآوری زوایای حماسه آفرین بانوان بسیجی و تجلیل از مقام شامخ بانوان شهیده  و ایثار گر و همچنین بازتاب ندای عدالت خواهی ایران به گوش استکبار جهانی  را یکی  دیگر از اهداف دنبال شده در خلال برگزاری کنگره بزرگداشت بانوان شهیده عنوان کرد.

رییس  کنگره 7 هزار شهیده کشور با بیان اینکه بانوان مسلمان همواره از صدر اسلام به عنوان یکی از پشتوانه های حکومت در صحنه حضور داشته اند افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) نخستین زن مبارز ، سخن ور، بزرگ ترین رزمنده صدر اسلام  و شایسته ترین الگو  برای بانوان شهیده  و شهدای مقاومت در جهان به شمار می رود.

وی از مبارزات ،خطبه و صحیفه حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان  بزرگ ترین و ماندگارترین اثر  فرهنگی  برای تاسی  بانوان شهیده یاد کرد و گفت: بانوان باید در مقابل تهاجم فرهنگی ، و فعالیت های رسانه های غربی آگاه بوده و از ورود سربازان دشمن توسط  رسانه ها به حریم خانه ها جلوگیری کنند.
 

کد مطلب 2002735

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