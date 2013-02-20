جشنواره جابر بن حیان در دامغان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره جابر بن حیان صبح چهارشنبه با شرکت 80 نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه شهرستان دامغان از 14 آموزشگاه با هدف رقابت علمی دانش آموزان محقق و پژوهنده دوره ابتدایی برگزار شد.

دانش آموزان در این جشنواره دستاوردهای خود را در زمینه ساخت مدل، ماکت و تحقیقات در سالن اجتماعات هنرستان کار و دانش راضیه به نمایش گذاشتند.

این نمایشگاه به مدت یک هفته همه روزه از ساعت هشت الی 12 در محل هنرستان کار و دانش راضیه دامغان به روی بازدید کنندگاه دایر است.

به گزارش مهر، در پایان روز برگزاری این جشنواره داوران منتخب مدیریت آموزش و پرورش دامغان پس از ارزیابی آثار دانش آموزان 14 اثر را برای رقابت با دیگر دانش آموزان استان سمنان انتخاب و معرفی خواهند کرد.