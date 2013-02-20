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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۴۲

با هدف رقابت علمی/

جشنواره جابر بن حیان در دامغان برپا شد

جشنواره جابر بن حیان در دامغان برپا شد

دامغان–خبرگزاری مهر: آثار دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس دامغان در جشنواره جابر بن حیان به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره جابر بن حیان صبح چهارشنبه با شرکت 80 نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه شهرستان دامغان از 14 آموزشگاه با هدف رقابت علمی دانش آموزان محقق و پژوهنده دوره ابتدایی برگزار شد.

دانش آموزان در این جشنواره دستاوردهای خود را در زمینه ساخت مدل، ماکت و تحقیقات در سالن اجتماعات هنرستان کار و دانش راضیه به نمایش گذاشتند.

این نمایشگاه به مدت یک هفته همه روزه از ساعت هشت الی 12 در محل هنرستان کار و دانش راضیه دامغان به روی بازدید کنندگاه دایر است.

به گزارش مهر، در پایان روز برگزاری این جشنواره داوران منتخب مدیریت آموزش و پرورش دامغان پس از ارزیابی آثار دانش آموزان 14 اثر را برای رقابت با دیگر دانش آموزان استان سمنان انتخاب و معرفی خواهند کرد.

کد مطلب 2002744

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