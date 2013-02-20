رئیس هیئت ورزشی تیر اندازی شهرستان شهرکرد انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت تیر اندازی با کمان استان چهارمحال و بختیاری گفت: رضا توکلی به عنوان رئیس هیئت شهرستان شهرکرد منصوب شد.

احمد رئیسی ادامه داد: در جلسه داخلی این هیئت توکلی به عنوان رئیس جدید این هیئت در شهرستان شهرکرد منصوب شد.

وی همچنین افزود: در این برنامه شهلا کریمی نیز به عنوان نائب رئیس هیئت تیر اندازی با کمان استان انتخاب شد.

رقابت مدیران شهرستان شهرکرد در مسابقات تنیس

مدیران شهرستان شهرکرد مسابقات تنیس روی میز یادواره شهدای شهرستان شهرکرد را برگزار کردند.

مسابقات تنیس روی میز یادواره شهـدای شهرستان شهرکرد با حضور 16 نفر از مدیران شهرستان شهرکرد در مجموعه ورزشی تختی شهرکرد برگزار شد.

در این رقابت ها محمد فاضلی از شرکت پخش فراورده های نفت، سید داوود موسوی از سپاه ناحیه شهرکرد عناوین اول و دوم را به دست آوردند.

عنوان سوم این مسابقات نیز به مهراب ملک محمدی از اداره ورزش و جوانان و یعقوب طادی از سپاه ناحیه شهرستان شهرکرد رسید.

پیادده روی عمومی یادواره شهدای شهرستان شهرکرد برگزار می شود

همایش پیاده روی عمومی یادواره اولین یادواره شهدای شهرستان شهرکرد برگزار می شود.

هیئت ورزش های همگانی همزمان با یادواره یک هزار و 200شهید شهرستان شهرکرد، پیاده روی عمومی را روز جمعه چهارم اسفند ماه سال جاری برگزار می کند.

این برنامه راس ساعت 9 صبح از مجموعه ورزشی انقلاب شهرکرد آغاز خواهد شد و در پایان به شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهداء می شود.

ورزشکاران کیک بوکسینگ چهارمحالی عازم مسابقات کشوری شدند

ظهر امروز تیم منتخب کیک بوکسینگ استان چهارمحال و بختیاری برای حضور در مسابقات کشوری عازم گیلان می شوند.

مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ کشور از دوم اسفند ماه به مدت سه روز در استان گیلان برگزار می شود و تیم استان با ترکیب محمد قائدی، خیرالله حیدری، داوود حیدری، اشکان رحیمی، رضا ابراهیمی، سعید نیک نژاد، ایمان میرزائیان، یعقوب قائدی، جعفر قائدی، علیرضا رفیعی، شیمان خسروی، علیرضا خسرویان و علیرضا رفیعی در این رقابت ها شرکت می کنند.

در این رقابت ها هاشم مولوی به عنوان سرپرست و پرویز کامکار نیز به عنوان مربی تیم استان را همراهی می کنند.

تیم منتخب کیک بوکسینگ استان در استایل لوکیک و فول کنتاکت به مصاف رقیبان خود از 26 استان می روند.

پیگیری مسابقات فوتسال فرخشهر

مسابقات فوتسال جام فرخ شهر با برگزاری دو دیدار پیگیری شد

در اولین دیدار این مسابقات تیم فوتسال پرسپولیس هشت بر شش بر تیم شهید رجب پور غلبه کرد و تیم میلاد نیز 9 بر پنج از سد امید گذشت.

این مسابقات از 25 بهمن ماه آغاز شد و 9 تیم شرکت کننده به رقابت با هم پرداختند.