شورای شهر کرج تهیه و تدوین آئین نامه حمایت از رسانه ها را تصویب کرد/ عدالتی در حمایت از رسانه ها وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، این گزارش که به گفته راحیل کیا از دل دو گونی بدون هیچ نظم و انضباطی حاوی صورت حسابهای صادر شده از سوی برخی رسانه های شهرستان و استان استخراج شده بود، ماحصل تحقیق و بررسی وی به منظور ارائه گزارش صورت حسابهای صادر شده از سوی برخی مسئولان نشریات به شهرداری کرج بود که خروجی آن پیشنهاد اعضای شورای اسلامی شهر کرج برای «تهیه و تدوین آئین نامه حمایت از رسانه های گروهی» بود.

هیچ عدالتی در نحوه پرداخت صورت حسابهای مالی نشریات وجود ندارد

این عضو شورای شهر کرج پس از قرائت این گزارش که به اعلام اسامی برخی نشریات، تعداد انتشار و همچنین مبلغ صورت حسابهای صادر شده از سوی مسئولان نشریات منجر شد، اظهار داشت: همانگونه که در قرائت این گزارش نیز نمایان بود هیچ عدالتی در رابطه با میزان صورت حسابهای صادر شده میان نشریات و برخی پایگاه های خبری وجود ندارد به طوری که برخی مسئولان رسانه نسبت به صدور فاکتورهایی با رقم های نجومی اقدام کرده اند، برخی چندین برابر کمتر از آن میزان و برخی رسانه های نیز در این لیست دیده نمی شوند.

راحیل کیا مجموع میزان صورت حسابهای صادر شده از سوی مسئولان رسانه های شهرستان و استان را رقمی بیش از 327 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: همانگونه که در گزارش نیز مشاهده می شود این صورت حسابها بدون درخواست شهرداری و یا احیانا برخی اعضای شورای شهر صادر شده است که باید بررسی شود.

وی با تاکید بر اینکه ارسال این صورت حسابها به شورای شهر به همراه نشریات و اخبار ضمیمه شده ی آن بدون هیچ گونه نظم و ضابطه ای برخلاف اصول اولیه اداری است، خاطر نشان کرد: نحوه ارسال این مدارک و مستندات مالی به شورای شهر کرج برخلاف اصول اولیه و تعریف شده ی اداری است که شایسته شهرداری نیست.

تهیه و تدوین آئین نامه حمایت از رسانه ها ضروری است

این عضو شورای شهر کرج با ارائهپیشنهادی در قالب تهیه و تدوین آئین نامه حمایت از رسانه های استان و شهرستان کرج یادآور شد: شایسته است کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر با تهیه و تدوین آئین نامه ای منسجم و هماهنگ به منظور بهره مندی تمامی رسانه های فعال در سطح شهرستان اقدام کند تا علاوه بر رعایت عدالت زمینه مناسبی برای حمایت از مسئولان نشریات فراهم شود.

وی افزود: در صورت عدم تحقق این مهم اصحاب رسانه از شانس برابری جهت حمایت های مالی برخوردار نخواهند بود.

حلقه مفقوده ضابطه مالی و اداری میان رسانه ها و شهرداری کرج

کیا در ادامه سخنان خود از نبود ضابطه مشخص مالی و اداری میان رسانه های گروهی و شهرداری به عنوان یکی از مشکلات موجود در نحوه تعاملات میان رسانه ها و شهرداری کرج یاد کرد و گفت: با تهیه و تدوین این آئین نامه می توان علاوه بر اهدافی روشن در قالب اطلاع رسانی از اقدامات شورا و شهرداری کرج، می توان نحوه حمایت از رسانه های این شهرستان را تعریف کرد.

وی همچنین تصریح کرد: برخی مسئولان شهرداری نیز در قالب سرپرستی برخی نشریات نسبت به صدور فاکتور و صورت حساب برای شهرداری اقدام کرده اند که با قانون منع مداخله کارکنان دولت همخوانی ندارد و قابل پیگیری است.

رئیس شورای شهر کرج تذکر داد

رئیس شورای شهر کرج نیز در این جلسه در رابطه با اعتراض برخی اصحاب رسانه نسبت به عدم رعایت عدالت در نحوه پرداخت های شهرداری تذکر داد و گفت: برخی اصحاب رسانه با برقراری ارتباط های مختلف ارقامی بالاتر از سایر فعالان این عرصه دریافت می کنند که مورد اعتراض برخی مسئولان نشریات و رسانه ها قرار گرفته که باید با ترسیم برنامه ای منسجم از بروز مشکلات اینچنینی خودداری به عمل آید.

حمایت برابر از رسانه های گروهی منجر به آزادی قلم می شود

دیگر عضو شورای شهر کرج نیز با تایید سخنان سایر اعضای شورای شهر پیرامون تهیه و تدوین این آئین نامه تاکید کرد: تحقق این مهم می توان گامی بسیار موثر در راستای عدالت محوری و همچنین آزادی قلم به شمار می رود.

اباذر خدابین ادامه داد: آزادی قلم و ایجاد فرصت برابر به تمامی فعالان رسانه ای که بخش اعظمی از آنان در کرج مستقر هستند، فرصتی است که می تواند موجب رقابت حرفه ای میان اهالی رسانه شده و فضای رسانه ای البرز را از وابستگی صرف به برخی مراکز که شهرداری ها از مهمترین آنها به شمار می روند، رهایی بخشد.

وی با انتقاد از برخی اقدامات صورت گرفته از سوی برخی رسانه ها خاطر نشان کرد: متاسفانه به دلیل عدم برنامه ریزی منسجم در این راستا شاهدیم که برخی مدیران با بهره مندی از فضای موجود در حدی فعالیتهای خود را بزرگ و قابل توجه نشان می دهند که با واقعیت های موجود همخوانی ندارد.

خدابین گفت: باید مکانیزمی تعریف شود که میان اهالی رسانه ای که به صورت مستمر در جلسات شورای شهر حضور یافته و نسبت به انعکاس اخبار و گزارشهای خود از شورا و شهرداری اقدام می کنند و در مقابل از فرصتهای مالی شهرداری بی نصیب می مانند، تفاوتی وجود داشته باشد تا عدالت به منصه ظهور برسد.

کمیسیون فرهنگی شورا اعلام آمادگی کرد

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج در این جلسه با تایید سخنان سایر اعضای شورای شهر از اعلام آمادگی این کمیسیون خبر داد و گفت: کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر کرج آمادگی دارد با بهره مندی از نقطه نظرات کارشناسی اهالی رسانه و تشکیل کمیته ای منتخب از فعالان رسانه ای نسبت به ترسیم چشم اندازی مناسب برای نحوه فعالیتهای رسانه ای اقدام کند.

داود وحیدی یادآور شد: شورای شهر آمادگی خود را برای حمایت از اهالی رسانه که به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان فعالیت می کنند، اعلام می کند.

آئین نامه حمایت از رسانه ها، عمده ترین معضل شهرداری در این حوزه را برطرف می کند

شهردار کرج آخرین سخنران این جلسه تهیه و تدوین آئیننامهحمایتازرسانهها را راهی مناسب برای رفععمدهترینمعضلشهرداریدراینحوزهعنوان کرد و اظهار داشت: معضلاتی که از سوی اعضای شورای شهر در این جلسه مطرح شد مهمترین دغدغه مدیران شهرداری حتی پیش از مدیریت بنده به عنوان شهردار کلانشهر کرج است که تهیه و تدوین این آئین نامه می تواند سرفصل مناسبی از همکاری و تعامل میان اهالی رسانه و شهرداری را رقم بزند.

علی آقازاده تاکید کرد: گزارش صورت حسابهای قرائت شده در این جلسه هیچ یک به درخواست شهرداری کرج صادر نشده است.

وی افزود: متاسفانه به دلیل عدم بهره مندی اهالی رسانه از حمایتهای شهرداری بسیاری از زحمات فعالان رسانه ای از جمله خبرگزاری ها و برخی پایگاه های خبری و حتی نشریات نادیده گرفته می شود که همواره نیز موجب بروز برخی نگرانی ها و دلخوری ها از سوی فعالان رسانه ای استان بوده که قابل تامل است.

شهردار کرج خاطر نشان کرد: شهرداری می تواند در صورت جمع بندی نقطه نظرات در قالب لایحه این معضل را برای همیشه برطرف کند تا علاوه بر رقابت سالم و اثرگذار شاهد رعایت عدالت در نحوه برخورد با اهالی رسانه باشیم.

گفتنی است در این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر کرج به اتفاق آراء تهیه و تدوین آئین نامه حمایت از اهالی رسانه را تصویب کردند. همچنین مقرر شد با برگزاری جلسه ای با برخی اهالی رسانه به عنوان نمایندگان رسانه های استان و شهرستان، شهرداری کرج و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج نسبت به تهیه و تدوین آئین نام اقدام شود.