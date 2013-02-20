آخرین وضعیت دانش آموزان شین آباد/ تصویب پروتکل حقوقی دانش آموزان شین آبادی در هیات وزیران

رسول خضری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: پروتکل حقوقی دانش آموزان حادثه دیده مدرسه شین آباد پس از بررسی از سوی رئیس جمهور و همچنین هیات وزیران امروز دوم اسفند ماه به تصویب هیات وزیران رسید.

وی افزود: با تصویب این پروتکل، روند پرداخت دیه دانش آموزان و همچنین درمان آنها چه در داخل و خارج شکل قانونی به خود گرفته است و تمامی حقوق دانش آموزان در بحث دیه به خانواده آنها پرداخت می شود.

خضری درباره نحوه پرداخت دیه به خانواده دانش آموزان گفت: در پرداخت دیه قاضی پرونده قطعاً موضوع آتش سوزی مدرسه در ماه محرم و همچنین دختر بودن این دانش آموزان را لحاظ خواهد کرد.

وی درباره آخرین وضعیت دانش آموزان بستری شده در بیمارستان های مشهد و اصفهان توضیح داد: چهار دانش آموز دیگر اول اسفند ماه از بیمارستان اصفهان مرخص شدند و دو دانش آموز که درصد سوختگی شان 40 تا 45 درصد بوده است باید تحت عمل جراحی قرار گیرند. سه دانش آموز بستری شده در بیمارستان مشهد نیز مرخص شدند اما درمانهای مربوط به فیزیوتراپی شان باید ادامه پیدا کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: قرار شده که از این به بعد تیم پزشکی دانش آموزان مدرسه شین آباد به طور مرتب با سفر به شین آباد وضعیت جسمی دانش آموزان را رصد کنند تا به نوبت دانش آموزان عمل جراحی پلاستیک شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه دخترانه انقلاب اسلامی شین آباد در شهرستان پیرانشهر 16 آذر ماه امسال به دلیل استفاده از بخاری نفتی غیر استاندارد، دچار آتش سوزی شد، که در میان 27 دانش آموز آسیب دیده، دو دانش آموز به نام های سارینا رسول زاده و سیران یگانه جان خود را از دست دادند و تعدادی دیگر از دانش آموزان دچار سوختگی های شدید شده بودند که در نهایت بسیاری از این دانش آموزان به بیمارستان های اصفهان و مشهد برای تکمیل درمان منتقل شدند.