  1. استانها
  2. اصفهان
۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۲۱

شیخ زین‌الدین:

حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان الزامی است

حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان الزامی است

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت: با توجه به مشکلات زیست‌محیطی مانند کمبود آب در ایران، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان دیگر برای ما انتخاب نیست بلکه یک الزام محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شیخ زین‌الدین بعد از ظهر چهارشنبه در پنجمین همایش نقش شرکت‌های دانش بنیان اظهار داشت: کالایی را می‌توان ایرانی نامید که دانش فنی آن در اختیار ایران باشد که چنین کالایی به طور حتم لازم نیست  در خاک ایران تولید  و یا سرمایه‌گذار آن ایرانی باشد.

وی با اشاره به اینکه در دنیای امروز توسعه مبتنی بر دانایی بر توسعه مبتنی بر تولید ارجحیت دارد، تاکید کرد: تا دهه 40 تا 50 میلادی نوآوری نقش کمی در توسعه و تولید سهم زیادی داشت اما در دهه 90 این قضیه در کشورهای جهان به طور کامل برعکس شده و سهم نوآوری در تولید به بیشترین میزان رسیده است.

 رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تصریح کرد: در توسعه مبتنی بر تولید، مواردی چون سرمایه، نیروی کار و واحدهای تولیدی و صنعتی مهم حرف اول را می‌زند در حالی که در توسعه مبتنی بر دانایی نیروی انسانی کارآفرین، واحدهای تحقیق و توسعه مهم است.

اهمیت توسعه مبتنی بر دانایی در جوامع امروزی

وی با اشاره به اهمیت توسعه مبتنی بر دانایی تصریح کرد: برای توسعه مبتنی بر تولید نیاز به ایجاد شهرک‌های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و آموزشگاه‌‌های فنی و حرفه‌ای هست درحالی که لازمه ایجاد توسعه مبتنی بر دانش، ایجاد پارک‌ها ، مناطق توسعه فناوری‌های نوین و دانشگاه‌های کارآفرین است.

شیخ‌ زین‌الدین با اشاره به نقش شرکت‌های دانش بنیان در این توسعه تاکید کرد: این شرکت‌ها نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر فناوری را در دستور خود دارند و با همکاری علم و صنعت ایجاد می‌شوند.

جغرافیای اقتصادی بر نقشه نوآوری منطبق است

وی با اشاره به اینکه جغرافیای اقتصادی جهان بر جغرافیای جمعیتی وعلمی جهان انطباق ندارد، بیان داشت: این نقشه این جغرافیا تنها بر نقشه جغرافیای نوآوری منطبق است.

رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان اظهار داشت: در طول سال های گذشته بزرگ‌ترین رشد اقتصادی در کشورهای دنیا توسط شرکت‌های خصوصی انجام شده است.

وی افزود: مراکز رشد و پارک‌های فناوری سازمان‌هایی تخصص هستند که می‌توانند ایده‌ها را به بسته قابل ارائه در بازار تبدیل کنند.

شیخ زین‌الدین تاکید کرد: طرح جامع شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ایجاد 50 تا 10 پارک علم و فناوری را در برمی‌گیرد که اکنون ساخت پارک دوم با نام ابوریحان آغاز شده است.

افزایش ثروت جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری

وی اضافه کرد: هدف اصلی این پارک‌ها افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقای فرهنگ‌ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت‌ها، ارتباط با صنعت و ایجاد بازار، افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت‌های متکی بر داش و افزایش حضور در عرصه‌های بین‌المللی از اهداف این پارک است.

رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تصریح کرد: با توجه به مشکلات زیست‌محیطی در ایران مانند کمبود آب حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان دیگر برای ما انتخاب نیست بلکه یک الزام محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: لازم است بیش از پیش از شرکت‌های دانش بنیان دفاع کنیم چرا که دسترسی به بازاری که اقتصاد آن دولتی است برای شرکت‌های کوچک مشکل است.

کد مطلب 2002767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها