به گزارش خبرنگار مهر، محمود شیخ زینالدین بعد از ظهر چهارشنبه در پنجمین همایش نقش شرکتهای دانش بنیان اظهار داشت: کالایی را میتوان ایرانی نامید که دانش فنی آن در اختیار ایران باشد که چنین کالایی به طور حتم لازم نیست در خاک ایران تولید و یا سرمایهگذار آن ایرانی باشد.
وی با اشاره به اینکه در دنیای امروز توسعه مبتنی بر دانایی بر توسعه مبتنی بر تولید ارجحیت دارد، تاکید کرد: تا دهه 40 تا 50 میلادی نوآوری نقش کمی در توسعه و تولید سهم زیادی داشت اما در دهه 90 این قضیه در کشورهای جهان به طور کامل برعکس شده و سهم نوآوری در تولید به بیشترین میزان رسیده است.
رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تصریح کرد: در توسعه مبتنی بر تولید، مواردی چون سرمایه، نیروی کار و واحدهای تولیدی و صنعتی مهم حرف اول را میزند در حالی که در توسعه مبتنی بر دانایی نیروی انسانی کارآفرین، واحدهای تحقیق و توسعه مهم است.
اهمیت توسعه مبتنی بر دانایی در جوامع امروزی
وی با اشاره به اهمیت توسعه مبتنی بر دانایی تصریح کرد: برای توسعه مبتنی بر تولید نیاز به ایجاد شهرکهای صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و آموزشگاههای فنی و حرفهای هست درحالی که لازمه ایجاد توسعه مبتنی بر دانش، ایجاد پارکها ، مناطق توسعه فناوریهای نوین و دانشگاههای کارآفرین است.
شیخ زینالدین با اشاره به نقش شرکتهای دانش بنیان در این توسعه تاکید کرد: این شرکتها نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر فناوری را در دستور خود دارند و با همکاری علم و صنعت ایجاد میشوند.
جغرافیای اقتصادی بر نقشه نوآوری منطبق است
وی با اشاره به اینکه جغرافیای اقتصادی جهان بر جغرافیای جمعیتی وعلمی جهان انطباق ندارد، بیان داشت: این نقشه این جغرافیا تنها بر نقشه جغرافیای نوآوری منطبق است.
رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان اظهار داشت: در طول سال های گذشته بزرگترین رشد اقتصادی در کشورهای دنیا توسط شرکتهای خصوصی انجام شده است.
وی افزود: مراکز رشد و پارکهای فناوری سازمانهایی تخصص هستند که میتوانند ایدهها را به بسته قابل ارائه در بازار تبدیل کنند.
شیخ زینالدین تاکید کرد: طرح جامع شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ایجاد 50 تا 10 پارک علم و فناوری را در برمیگیرد که اکنون ساخت پارک دوم با نام ابوریحان آغاز شده است.
افزایش ثروت جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری
وی اضافه کرد: هدف اصلی این پارکها افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکتها، ارتباط با صنعت و ایجاد بازار، افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر داش و افزایش حضور در عرصههای بینالمللی از اهداف این پارک است.
رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تصریح کرد: با توجه به مشکلات زیستمحیطی در ایران مانند کمبود آب حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان دیگر برای ما انتخاب نیست بلکه یک الزام محسوب میشود.
وی اضافه کرد: لازم است بیش از پیش از شرکتهای دانش بنیان دفاع کنیم چرا که دسترسی به بازاری که اقتصاد آن دولتی است برای شرکتهای کوچک مشکل است.
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