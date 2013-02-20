مسئولین شعار ندهند/ نیازهای ملت ایران جدی گرفته شود

محمد ابراهیم محبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ملت ایران با این فرهنگ و تاریخ غنی که دارا است باید هر ساله پررنگ تر از ساله های قبل مراسمات را برگزار کند و ارزش آن را دو برابر کند.

وی اظهار داشت: دولتمردان کشور باید با فراهم کردن شرایطی مناسب برای زندگی مردم باعث حفظ استقلال خود در مقابل دشمنان این سرزمین آنها را بیشتر کنیم نه اینکه آنها را حذف کنیم.

محبی افزود: نکته دوم این است که هم دولت و هم مجلس برای آستانه سال نو و راحتی مردم و آداب رسوم خاص، باید عناصر دخیل را در اجرائیات انجام دهند.

وی ادامه داد: مجلس در این زمینه باید قانون های مناسب تصویب کند و دولت به نحو صحیح اجراء کند.

نماینده مردم سنقر گفت: ما درگیر مشکلات اقتصادی جهانی هستیم و دشمنان فشار اقتصادی فراوانی بر دولت و ملت ایران می آورند و هر کاری برای سرد کردن مردم نسبت به دولت انجام می دهند.

وی ادامه داد: ملت غیور ایران با حضور پررنگ خود در راهپیمایی 22 بهمن ماه نشان دادند که با تمام مشکلات موجود در اقتصاد امروز ایران باز هم پشت رهبری و دولت ایران هستند و با این کار سیلی محکمی بر دهان دشمنان ایران که به فکر از هم پاشیدن دولت ایران است، زدند و این کار ملت ایران بسیار قابل تقدیر است و این را که مسئولین باید بیشتر هوای این مردم را داشته باشند بیان می کند.

محبی گفت: مسئولین و مدیران باید حرفهایشان را عملی کنند، نه اینکه فقط شعار بدهند و به هیچ وجه نباید در حق این مردم جفا کنند و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن: باید وقتی دشمن در کمین ملت ایران نشسته است اختلاف سلیقه ها را کنار بگذارند و با یکدیگر همدلی داشته باشند.

وی افزود: اداره صنعت و معدن و تجارت، دگیر بازار و قیمت گذاری مناسب بر اجناس است و تنظیم این بازار بر عهده آنها است، آنها باید توجه خاصی به اقشار آسیب پذیر جامعه و دهک های پایین جامعه داشته باشند.

نماینده مردم سنقر در پاسخ به این سوال که عیدی تعیین شده و یارانه نقدی به مردم چقدر در اقتصاد خانوارها و خرید آنها برای عید موثر است گفت: این مبالغ موثر است، اما باید متناسب با قیمت های بازاربوده و بتواند مشکلات اقتصادی مردم را رفع کند.

محبی افزود: توجه به بازار اعم از تنظیم و نظارت باید به شدت زیاد شده، و جلوی دلالانی که از نجابت مردم سوء استفاده می کنند گرفته شود.

وی در پایان گفت: مسئولین توجه بیشتری به نیاز ملت شریف ایران داشته باشند و انشاالله امسال در آستانه سال جدید مردم در کنار سفره ی هفت سین شاد و راضی باشند.