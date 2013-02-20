صدور کارت منزلت برای سالمندان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا جمشيدي بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شوراي پيگيري امور سالمندان استان گفت: خداوند متعال در قرآن کريم به موضوع توجه به سالمندان و تکريم آنها پرداخته است و پيامبر مکرم اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) نيز در بيانات و احاديث خود به اين موضوع پرداخته و بر ضرورت احترام به سالمندان تأکيد داشته اند ، لذا اين موضوع مبتني بر آموزه هاي ديني و تعليماتي ما مسلمانان است که بايد به آن بپردازيم.

وي افزود : از بين بيش از 6 ميليون سالمندي که در کشور ما وجود دارد چيزي نزديک به 14 هزار نفر در خانه ها و آسايشگاههاي مربوط به سالمندان بسر مي برند که بخش قابل توجهي از اين عزيزان افرادي هستند که در زندگي اجتماعي خود فردي را در قيد حيات نداشته و تنها بوده اند.

برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام با حضور اعضاء100درصد صاحبان سهام در سالن اجتماعات شرکت آب و فاضلاب استان گلستان برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی گزارش هیئت مدیره در خصوص بررسی و اتخاذ تصمیم بودجه پیشنهادی سال 92 و صورتهای مالی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای سال 90 و همچنین گزارش بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی میان دوره ای سال 91 و انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی 92در محل شرکت برگزار گردید .

در ابتدا مهندس سید منصور هاشمی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گزارش از عملکرد بودجه پیشنهادی شرکت ارائه و خواستار واقعی شدن تعرفه های آب و فاضلاب به منظور پوشش هزینه و زیان شرکت شدند.

کسب رتبه حسابدار برترمنطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامي توسط سما واحد گرگان

مسئول امورمالي حوزه معاونت سما واحد گرگان در سال 91 به عنوان حسابدار برتر منطقه 10 سما دانشگاه آزاد اسلامی معرفي شد.

سعید حسین پور مسوول امورمالي حوزه معاونت سما واحد گرگان از سوي سازمان سما به عنوان حسابدار برتر منطقه 10 سما انتخاب شد و از سوي معاون منابع انسانی سازمان سما با اهدا لوح سپاس مورد تقدير قرار گرفت.