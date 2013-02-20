کرمانشاه شایسته داشتن نماینده ای قوی در لیگ برتر فوتبال کشور است

احمد سنجری در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی تیمش برای رویاروئی با تیم فوتبال ایران جوان بوشهر در هفته 21 رقابت های لیگ دسته اول کشور خبر داد.

سرمربی راهیان با اشاره به بازی هفته گذشته این تیم در بندر عباس و مقابل شهرداری این شهر و کسب نتیجه مسائی 2 بر 2 خاطر نشان کرد: بازیکنان راهیان در نیمه اول بازی منطقی و حساب شده ای را انجام دادند و در پایان نیمه اول مزد تلاش و زحمات خود را گرفتند و با نتیجه 2 بر صفر وارد رختکن شدند ، اما متاسفانه با آغاز نیمه دوم این تیم میزبان بود که توانست تا حدود بازی را در دست بگیرد و با حملاتی که بر روی دروازه ما داشت توانست 2 گل خورده را جبران کند و کا را به تساوی بکشاند.

وی افزود: هر چند که تیم راهیان نیز موقعیت هائی برای گل زدن بیشتر داشت اما با بی دقتی بازیکنان این موقعیت ها از دست رفت و در نهایت توانستیم با یک امتیاز از بندر عباس به کرمانشاه بر گردیم که نتیجه بدی به شمار نمی رود اما اگر کمی دقت می کردیم می توانستیم با 3 امتیاز به خانه برگردیم.

وی در ادامه با اشاره به بازی این هفته راهیان با ایران جوان بوشهر در کرمانشاه و مهم بر شمردن این دیدار اظهار داشت: مجموعه باشگاه راهیان از مدیر عامل گرفته تا کادر فنی و بازیکنان وظائف خود را به نحوه احسن انجام داده و می دهند و انشا الله با کمک هواداران خوب و خونگرم کرمانشاهی که همواره یا رو یاور ما بودند با کسب پیروزی در دیدار پیشرو شانس صعود به لیگ برتر را برای راهیان کرمانشاه بیشتر می کنیم.

سنجری در پایان و در خصوص رویا روی با تیم ایران جوان بوشهر که هدایت آن را ابتدا فصل بر عهده داشت و در میا نه های راه از این تیم جدا شد و به راهیان پیوست خاطر نشان کرد: بنده در ابتدای فصل با دعوت مسئولان ایران جوان برای هدایت این تیم به بوشهر رفتم و انصافا نتایج خوبی را نیز کسب کردیم اما متاسفانه در ادامه با مشکلات خاصی رو برو شدیم که موجب پائین آمدن انگیزه در تیم و قطع همکاری اینجانب با ایران جوان شد.

وی افزود: پس از آن با مذاکراتی که آقای کریمی مدیر عامل محترم راهیان با بنده داشتند و همچنین سابقه فعالیت در کرمانشاه و با شگاه شیرین فراز شرایط را برای همکاری مثبت دیدم و به این باشگاه پیوستم و امیدوارم بتوانم با کمک بازیکنان و مسئولین باشگاه و صد البته حمایت هواداران به لیگ برتر کشور صعود کنیم چرا که کرمانشاه شایسته داشتن نماینده در سطح اول فوتبال کشور است.

لازم به ذکر است، تیم راهیان کرمانشاه روز دوشنبه 7 اسفند سال جاری ساعت 15 در ورزشگاه آزادی کرمانشاه به مصاف تیم ایران جوان بوشهر می رود.