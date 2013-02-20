برخورد جدی ستاد تنظیم بازار با محتکران در سطح شهرستان کرج

مصطفی آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر از تنظیم و کنترل قیمت انواع کالاها و مایحتاج شهروندان در آستانه سال نو خبر داد.



معاون برنامه ریزی فرمانداری کرج با تاکید بر حمایت استاندار و تدابیر ویژه فرماندار کرج در خصوص نظارت و کنترل قیمت کالاها افزود:ستاد تنظیم بازار استان و شهرستان کرج ضمن آسیب شناسی از مشکلات موجود بازار، بسترسازی مناسبی را در راستای نظارت و هدایت نرخ اقلام مصرفی شهروندان در دستور کار خود قرار داده است.



نائب رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان کرج با تاکید بر ذخیره سازی مایحتاج مصرفی موردنیاز به شهروندان مژده داد: بر اساس تدابیر ویژه صورت گرفته شهروندان می توانند بدون دغدغه خاطر به استقبال سال نو روند.



آجرلو همچنین با اشاره به ادامه روند برخورد با محتکران، از شهروندان در خواست کرد تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را از طریق شماره تماس 33555022( معاونت برنامه ریزی فرمانداری شهرستان کرج ) گزارش داده تا از طریق اقدامات قضایی با عوامل متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.

