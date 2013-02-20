برخورد قانونی با تردد شناورهای غیرقانونی/راه اندازی همیار ناجی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفایی بعدازظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی در مورد تمهیدات بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در ایام نوروز اظهارداشت: همکاران این اداره کل با پیش بینی هواشناسی و تامین تجهیزات دریایی و بندری و اجرای طرح همیار ناجی تمام تلاش خود را در راستای پیشگیری از سانحه دریایی انجام می دهند.

وی با اشاره به سفرهای دریایی استاندارد اظهار کرد: همه تلاش دولت ساماندهی تردد شناورهای مسافری است تا مسافرتهای دریایی استاندارد انجام شود و در این راستا کلیه شناورهای غیر استاندارد از رده خارج شده و شناورهای ایمن و استاندارد تردد می کنند.

تکلیف شناورهای تفریحی مشخص است/راه اندازی همیار ناجی

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به قایق های تفریحی گفت: کلیه قایق های تفریحی تحت مالکیت میراث فرهنگی و شهرداری می باشند که براساس قانون و مجوزی که دارند حق فعالیت به فاصله یک مایلی از ساحل را دارند.

صفایی در ادامه گفت: طرح همیار ناجی با شماره گیری 1550 برای اولین بار در اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان برای پیشگیری از سانحه راه اندازی شد.

وی افزود: در حال حاضر 79 فروند شناور با ظرفیت 14 هزارو 360 صندلی در یک مسیر در حال تردد می باشند که این تعداد از صندلی اگر دو بار در روز تردد کنند ظرفیت ما به 2 برابر می رسد.

وی همچنین در ادامه گفت : در ایام نوروز کلیه شناورها در صورت حضور مسافر در هر موقع از شبانه روز امکان تردد در هر مسیری را دارند.

صفایی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در ایام نوروز 92 گفت: برای ایام نوروز تمامی تمهیدات لازم برای ساماندهی سفرهای دریایی و شناورهای استاندارد صورت گرفته شده که در این راستا هر ساله در قالب ستاد نوروزی، کمیته حمل و نقل دریایی برگزار می شود .

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در ادامه گفت: اطلاع رسانی به مسافرین از طریق برشور و بنر تبلیغاتی و آموزش به خدمه شناورها از دیگر برنامه های صورت گرفته شده در کمیته حمل نقل دریایی می باشد.

صفایی اظهار کرد: در حال حاضر در بنادر هرمزگان برای ساماندهی سفرهای دریایی زیر ساخت ها مهیا شده و برای تسهیلات و امکانات رفاهی در کمیته حمل و نقل دریایی برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به بندر هرمز گفت: با تاکید مسئولان، استاندار هرمزگان و مدیر عامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی در یک مدت کوتاه بندر هرمز آماده و در 12 بهمن سال جاری به بهره برداری رسید ، این بندر دسترسی آسان مردم هرمز را به این استان فراهم کرده است. محوطه سازی، لایروبی، سیستم های فعال اطلاع رسانی و استقرار مرجع حاکمیتی از جمله برنامه هایی است که به منظور ایمنی و استاندارد سازی سفرهای دریایی در این بندر انجام شده است.

آخرین وضعیت پروژه های عمرانی در بندرگاه های مسافری

وی با اشاره به اینکه بندرگاه چند منظوره نخل ناخدا اولین بندر نخلی کشور است اظهار داشت: ساخت بندرگاه چند منظوره نخل ناخدا از اقدامات زیر بنایی بسیار ارزشمند در سالهای اخیر برای شرایط دسترسی آسانتر مردم به جزیره هرمز در زمینه مباحث تفریحی و توریستی در قالب سفرهای دریایی بود که با اعتبارات سازمانی و نیز پشتیبانی استان با پیشرفت بسیار خوبی در حال ساخت است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در ادمه افزود: بندر مسافری شهید حقانی از دیگر پروژه های زیر بنایی سفرهای دریایی و یک پروژه 2 ساله می باشد که برای تردد مردم بخشی از ترمینال آن در ایام نوروز راه اندازی شده و کل ترمینال مسافری در نیمه اول سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

در ادامه قائم مقام مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به آگاه سازی در بحث سفرهای دریایی گفت: آشنا کردن مردم و فرهنگ سازی برای تفریحات سالم دریایی همکاری کلیه دستگاهای اجرایی مربوطه را می طلبد و برای این امر برشورهای مختلف تهیه و توزیع گردیده و همچنین، کارگروه آموزشی دریایی در سطح استان تشکیل و تا این لحظه بیش از 12 دوره تخصصی برای خدمه شناورها و پرسنل اداره ظرف مدت کمتر از 2 ماه برگزار شده است.

محمد علی سعیدی پور اظهار داشت: برای آگاه سازی مردم در بحث سفرهای دریایی کمیته های حمل و نقل دریایی ایجاد شده که کمیته های فرعی نیز در دل این کمیته برنامه ریزیهای لازم جهت آموزش های همگانی را انجام می دهد.

وی با اشاره به تاکید همه دستگاهها مبنی بر پیشگیری از سانحه های دریایی گفت: کلیه بنادر در زمان شرایط نامساعد جوی تعطیل و هیچ شناوری حق تردد در این زمان به دریا را ندارد و از کلیه مسافرین تقاضا می شود در صورت شرایط بد جوی و تعطیل بودن بنادر مسافری هیچ گونه تردد از مکانهای غیر استاندارد نکنند و با این اداره کل همکاری لازم برای سفرهای ایمن دریایی را در ایام نورز داشته باشند.