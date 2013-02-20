آب شرب پس از 15 سال در رگهای رضوانیه جریان یافت

سیدرضا مساعد با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 15 سال بود که منطقه شهرک رضوانیه کمالشهر کرج با مشکلات کمبود آب شرب آن هم با کیفیت غیر استاندارد مواجه بود که ضمن اخذ حکم قضایی توسط شرکت آبفای استان البرز، موضوع طی جلسه ای در دفتر حوزه معاونت فنی و عمرانی فرمانداری برگزار شده و موضوع انتقال آبرسانی از بخش خصوصی به شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرایی شد.



وی افزود: به جهت تسریع در اجرای مصوبه مقرر شد که مالک آبرسانی خصوصی ظرف 48 ساعت آینده ضمن اعلام وضعیت، مالکیت با حضور دفتر فنی فرمانداری، نمایندگی شواری اسلامی و شهرداری و نماینده حقوقی شرکت آبفا تا روز یکشنبه آینده مراحل و تشریفات قانونی تحویل آبرسانی مذکور را به اجرا درآورند.



معاون فنی عمرانی فرماندار کرج افزود: بر اساس قانون تشکیل شرکت آبفا، عملیات آب رسانی در شهرها باید توسط شرکت آن هم در درب منازل شهروندان صورت پذیرد که در این مدت شهرک رضوانیه از این نعمت به طور کامل برخوردار نبود و این مصوبه در روزهای پایانی سال ازجمله خدمات ماندگار در این منطقه خواهد بود.



مساعد همچنین از حفر و تحویل یک حلقه چاه توسط مالک خصوصی به آبفای شهرستان کرج خبر داد.