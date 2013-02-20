ساخت 235 کلاس درس توسط خیرین مدرسه ساز در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان، افزود:تاکنون 14 جشنواره خیرین مدرسه ساز در استان برگزار شده است و در چهار دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان 187 میلیارد ریال توسط خیرین مدرسه ساز جمع شده است.



وی ادامه داد: بیش از 350 اقدام تحولی در آمورش و پرورش اجرایی شده است.



مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان ،به وضعیت سیستم ها ی گرمایشی مدارس استان اشاره کرد و گفت: 80 درصد مدارس استان مجهز به سیستم گرمایشی استاندارد هستند و 20 درصد باقیمانده در صورت امكان به رادیاتور برقی مجهز خواهند شد.

نظری تاکید کرد: امروز شهرك گلشهر كاظمیه با جمعیت بیش از 100 هزار نفری فاقد مدرسه است و بزرگترین معضل برای مردم این شهرک می باشد و در این راستا شهرک ساز موظف است که در شهرک بر اساس قانون مدرسه بسازد.



وی در ادامه افزود: جمعیت شهرك گلشهر كاظمیه زنجان بیش از جمعیت برخی شهرستان های استان می باشد و نبود مدرسه در این شهرك باعث شده دانش آموزان برای تحصیل به مدارس داخل شهر مراجعه کنند.

مدیر كل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: گلشهر كاظمیه در هشت فاز طراحی شده و تاكنون دو فاز از آن بدون ساخت مدرسه به بهره برداری رسیده و در این راستا بایدقانونی برای ساخت مدرسه در سایر فازها اعمال و طراحی شود.



نظری یاد آورشد: ساخت 12 باب مدرسه در گلشهر مصوب شده است ولی همچنان ساخت و ساز شروع نشده است.

وی، از اعضای تعاونی شهرك غرب و بسیجیان تشکر کردو گفت: در این دو شهرك مدرسه های مورد نیاز در دست احداث و افتتاح است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان ،كرایه سرویس های دانش آموزی را در استان ناچیز دانست و افزود: تنها راهكار برای رفع مشكل سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزان و پویایی ناوگان حمل و نقل عمومی در صورتی امکان پذیر است که وزارت كشور در قالب یارانه این سازمان را حمایت کند.



نظری تصریح کرد: مدارس در نقاطی باید ساخته شود که نیاز به سرویس ایاب و ذهاب نباشد.









