موانع احداث جاده علی آبادکتول - شاهرود رفع شود

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دومین دیدار با رئیس جمهور در یکماه گذشته گفت: رفع موانع جاده علی آبادکتول به شاهرود از موضوعات مطرح شده در این دیدار بود.

وی اظهار داشت: تسریع در روند احداث پتروشیمی گلستان و رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی علی آبادکتول از دیگر موضوعات وبده است.

نوروزی همچنینبه دیدار با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری اشاره و بر استفاده کامل از ظرفیت بالای گردشگری دهنه محمدآبادکتول و دهنه زرین تاکید کرد.

وی خواست باتشکیل کارگروهی از کارشناسان خبره سازمان و برنامه ریزی دقیق وسریع ،زمینه ایجاد فضای گردشگری و توریستی را در دهنه زرین گل ومحمدآباد فراهم کنند.

نوروزی با تاکید بر لزوم تسریع در روند مرمت وبازسازی آبشار تمام خزه ای کبودوال گفت: متاسفانه بر اثر سیل تابستان گذشته مسیر رفت وآمد آبشار و خود آبشارکبودوال آسیب جدی دیده است.

نماینده مردم علی آبادکتول بیان داشت: دکترملک زاده معاون رئیس جمهورنیز دراین دیدار، قول مساعد داد به موضوعات مطرح شده این دیدار در اسرع وقت رسیدگی کند.