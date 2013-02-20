خدمت به دانشجویان نباید شغل تصور شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قرهی رئیس حوزه علمیه شرق تهران در پنجاه و دومین گردهمایی مشترک معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها که بعدازظهر امروز چهارشنبه دوم اسفندماه برگزار شد، گفت: اگر کسی فرهنگ دینی را نشناسد هیچگاه نمی تواند به عنوان مبلغ فرهنگی دینی فعالیت کند. کار اصلی معاونین فرهنگی این است که بجز بخشنامه های موجود، فرهنگ غنی و دینی اسلامی خودمان را به جوانان دانشجو بشناسانند. اگر توانستند این کار را عملیاتی کنند خیر دنیا و آخرت را نصیب خود کرده اند.
وی ادامه داد: فعالیت در حوزه فرهنگی شغل نیست اگر کسی تصور کند خدمت به دانشجویان آن هم در حوزه فرهنگی شغل است گناه کرده است.
رئیس حوزه علمیه شرق تهران تصریح کرد: فعالیت در معاونت فرهنگی شوخی بردار نیست. افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند باید به اخلاق تجهیز شده باشند.
وی به فتنه سال 88 اشاره کرد و گفت: برخی از سیاسیون ما در فتنه و بعد از فتنه 88 بداخلاقی کرده اند. اینها افرادی بودند که متخلق به اخلاق الهی نبودند.
قرهی تاکید کرد: باید خودمان را به اخلاق الهی مجهز کنیم چرا که دیدیم در فتنه 88 برخی از سیاسیون بداخلاقی کردند و احساس کردند کسی شده اند ولی این افراد متخلق به اخلاق الهی نبودند. هر کسی ولو به لحظه ای تصور کند کسی شده است همان لحظه، لحظه سقوط اوست.
