45 تن سیب و پرتقال در کوهدشت عرضه می شود/ تامین گوشت مرغ

علی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر از کنترل و تشدید نظارت بر بازار خبر داد و اظهار داشت: در ایام نوروز با تمام امکانات و به کارگیری اکیپ های مجرب بر بازار فروش نوروزی نظارت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه با کم فروشی، احتکار و گرانفروشی به شدت برخورد خواهد شد، گفت: برای ایام نوروز بیش از 30 تن پرتقال و 15 تن سیب خریداری شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کوهدشت همچنین از تهیه 575 تن مرغ در این شهرستان خبر داد و افزود: در حال حاضر 10 تن از این مقدار جذب شده و در حال توزیع است.

یاری ادامه داد: 575 تن برنج نیز توزیع شده و 900 تن دیگر برای ایام نوروز در کوهدشت توزیع خواهد شد.

وی از برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در این شهرستان خبر داد و گفت: این نمایشگاه ظرف چند روز آینده در مکان مناسبی دایر خواهد شد.

وی از مردم خواست در صورت هرگونه گران فروشی و تخلف از سوی فروشندگان کالاها با شماره 124 تماس بگیرند تا از سودجویی ها جلوگیری شود.