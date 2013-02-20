۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۱۵

کارگردان جهانشری‌ها در گفتگو با مهر:

رهبر انقلاب تکلیف برخی ابهام‌ها درباره ذات سینما را مشخص کردند

کارگردان برگزیده سومین جشنواره فیلم عمار اشاره کرد که مقام معظم رهبری با تعریف مقوله سینما ابهام برخی متدینین برای ورود به این هنر را برطرف کردند.

شهاب اسفندیاری فیلمساز جوان و برگزیده سومین جشنواره فیلم عمار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که با فیلمسازان عمار مطرح شد، گفت: نشست بیش از دو ساعت مقام معظم رهبری با سینماگران نشان داد که ایشان توجه ویژه‌ای به سینما داشته و به نسل جدید فیلمسازان فعال در حوزه‌های مختلف سینما با گرایش‌های دین، انقلاب و ارزش های فرهنگی اهمیت می‌دهند.

این کارگردان تاکید کرد: مساله قابل توجه در نشست این بود که ایشان بیشتر شنونده بودند و دغدغه‌ها و پیشنهادها و مسایل و مشکلات فیلمسازان و داوران و صاحب‌نظران را گوش کرده و به برخی از آنها پاسخ دادند.

وی تصریح کرد: نکته دیگر در این نشست این بود که ایشان خیلی صریح‌تر از گذشته دل‌نگرانی‌ها و تردیدهایی که برخی از صاحب‌نظران نسبت به مقوله سینما دارند، مورد اشاره قرار داده و ابراز داشتند که مهم این است که چه کسی بر روی این اسب چموش یعنی سینما نشسته و آن را مدیریت کند.

اسفندیاری با اشاره به قاطعیت مقام معظم رهبری در رابطه با ورود نسل جدید سینماگران به عرصه سینما، بیان کرد: ایشان به تمامی سینماگران تاکید کردند که باید جوانان انقلابی با تمام قوا وارد عرصه سینما شده و تنها به اهداف کوچک فکر نکرده و به افق‌های بلند مدت ایرانی اسلامی و جایگاه سینما در آن فکر کنند.

شهابی در پایان گفت: نظرات ایشان در رابطه با حضور جوانان در عرصه سینما بسیار مهم بوده و مدیران فرهنگی با دقت به اینکه رهبری تا چه اندازه به جوانان در سینما اهمیت می‌دهند، برنامه‌ریزی‌های مناسبی را برای ورود و حضور جوانان در سینما فراهم خواهند کرد، همانطور که در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر برخی از جوانان آثار خوبی را تولید کرده بودند.

