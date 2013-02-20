شهاب اسفندیاری فیلمساز جوان و برگزیده سومین جشنواره فیلم عمار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسهای که با فیلمسازان عمار مطرح شد، گفت: نشست بیش از دو ساعت مقام معظم رهبری با سینماگران نشان داد که ایشان توجه ویژهای به سینما داشته و به نسل جدید فیلمسازان فعال در حوزههای مختلف سینما با گرایشهای دین، انقلاب و ارزش های فرهنگی اهمیت میدهند.
این کارگردان تاکید کرد: مساله قابل توجه در نشست این بود که ایشان بیشتر شنونده بودند و دغدغهها و پیشنهادها و مسایل و مشکلات فیلمسازان و داوران و صاحبنظران را گوش کرده و به برخی از آنها پاسخ دادند.
وی تصریح کرد: نکته دیگر در این نشست این بود که ایشان خیلی صریحتر از گذشته دلنگرانیها و تردیدهایی که برخی از صاحبنظران نسبت به مقوله سینما دارند، مورد اشاره قرار داده و ابراز داشتند که مهم این است که چه کسی بر روی این اسب چموش یعنی سینما نشسته و آن را مدیریت کند.
اسفندیاری با اشاره به قاطعیت مقام معظم رهبری در رابطه با ورود نسل جدید سینماگران به عرصه سینما، بیان کرد: ایشان به تمامی سینماگران تاکید کردند که باید جوانان انقلابی با تمام قوا وارد عرصه سینما شده و تنها به اهداف کوچک فکر نکرده و به افقهای بلند مدت ایرانی اسلامی و جایگاه سینما در آن فکر کنند.
شهابی در پایان گفت: نظرات ایشان در رابطه با حضور جوانان در عرصه سینما بسیار مهم بوده و مدیران فرهنگی با دقت به اینکه رهبری تا چه اندازه به جوانان در سینما اهمیت میدهند، برنامهریزیهای مناسبی را برای ورود و حضور جوانان در سینما فراهم خواهند کرد، همانطور که در جشنواره بینالمللی فیلم فجر برخی از جوانان آثار خوبی را تولید کرده بودند.
