آمل پیشواز بهار رفت/ شکوفه دهی درختان گوجه سبز و سیب بهاری

به گزارش خبرنگار مهر، به بارنشستن درختان گوجه سبز و شکوفه دادن درختان سیب در آمل پدیده ای کم نظیر است که در " چله "زمستان جلوه ویژه ای دارد.

معاون بهبود تولیدهای گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان آمل، علت اين پديده کم نظير را شرايط مساعد آب و هوايي دانست.

مهرداد فولاد افزود: شکوه دهی در فصل زمستان برای درختان زمان مناسبی نیست و این وضعیت در زمان اصلی گل دهی درخت که میوه دهی آن بوده، دچار اختلال خواهد شد.

وی بیان داشت: آمل حدود چهار هزار هکتار باغ مرکبات دارد و سالانه بیش از 50 هزار تن انواع مرکبات تولید می کند.

به گزارش مهر ، شکوفه دهی بیشتر درختان گوجه سبز و سیب در مناطق جلگه ای و دشت شهرستان آمل، حال و هوای این شهرستان را در 28 روز مانده به پایان زمستان سرد، بهاری کرد.

در مدت یک هفته گذشته تاکنون در بیشتر منازل مسکونی و باغات روستاها و برخی حیاط واحدهای مسکونی شهری و مناطق جنگلی مازندران شکوفه های درخت گوجه سبز و درختان سیب و گلابی باز شده و چشم انداز زیبایی را به این شهرستان بخشیده است.